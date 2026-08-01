Grvt 今日价格

Grvt (GRVT) 今日实时价格为 $ 0.3308，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 GRVT 兑 USD 的汇率为 $ 0.3308 每 GRVT。

Grvt 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- GRVT。过去 24 小时内，GRVT 的交易价格在 $ 0.3137（低点）和 $ 0.3423（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，GRVT 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 +14.86%。过去一天，总交易量达到 $ 2.67M。

Grvt（GRVT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M 完全稀释市值 $ 330.80M$ 330.80M $ 330.80M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

Grvt 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.67M。GRVT 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 330.80M。