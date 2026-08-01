Grvt实时价格 (GRVT)
Grvt (GRVT) 今日实时价格为 $ 0.3308，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 GRVT 兑 USD 的汇率为 $ 0.3308 每 GRVT。
Grvt 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- GRVT。过去 24 小时内，GRVT 的交易价格在 $ 0.3137（低点）和 $ 0.3423（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。
短期表现方面，GRVT 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 +14.86%。过去一天，总交易量达到 $ 2.67M。
ETH
Grvt 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.67M。GRVT 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 330.80M。
+0.12%
+0.09%
+14.86%
+14.86%
跟踪 Grvt 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.000298
|+0.09%
|30天
|$ +0.2308
|+230.80%
|60天
|$ +0.2308
|+230.80%
|90天
|$ +0.2308
|+230.80%
今天，GRVT 记录了 $ +0.000298 (+0.09%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.2308 (+230.80%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，GRVT 的变化为 $ +0.2308 (+230.80%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.2308 (+230.80%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Grvt 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 GRVT 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|死叉
|K < D
|短线动能降温，温度下降。
|StochRSI
|< 20
|超卖区
|短线跌速过快，注意反弹机会。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|中枢 ≤ 现价 ≤ R1
|位于中枢‑R1 间
|刚离开中枢，偏中上位置。
|BOLL (20,2)
|中轨 < 价格 ≤ 上轨
|中轨与上轨间
|偏强，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|1‑2 买
|20‑40% 卖出
|多数均线向下，顺排偏空。
|EMA 组
|1‑2 买
|20‑40% 卖出
|多数均线向下，顺排偏空。
GRVT_USDT在4h周期运行于0.3153中枢上方。现价0.3199位于R1阻力位0.32225下方。价格处于枢纽体系的上半区间。均线组呈现多头排列结构。短期买盘力量维持存在。市场结构未发生根本性破位。 MACD指标呈现死叉状态。快慢线动能出现背离现象。RSI指标处于中性区域。KDJ与StochRSI数值显示动能分散。布林带开口状态反映波动率变化。快慢指标方向不一致。多空双方动能处于博弈阶段。缺乏单边主导力量。 上方近端阻力位于0.32225。该价位距离现价不足1%。突破后看向0.33456远端参考位。下方近端支撑位于0.3153中枢。跌破后将测试0.30299支撑位。0.29604为更深层级参考点。关键价位分布密集。价格波动空间受限。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Grvt 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
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