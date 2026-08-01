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Grvt 当前实时价格为 0.3308 USD。GRVT 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 GRVT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Grvt 当前实时价格为 0.3308 USD。GRVT 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 GRVT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Grvt实时价格 (GRVT)

1 GRVT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.3313
$0.3313$0.3313
+0.09%1D
USD
Grvt (GRVT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:26:39 (UTC+8)

Grvt 今日价格

Grvt (GRVT) 今日实时价格为 $ 0.3308，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 GRVT 兑 USD 的汇率为 $ 0.3308 每 GRVT。

Grvt 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- GRVT。过去 24 小时内，GRVT 的交易价格在 $ 0.3137（低点）和 $ 0.3423（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，GRVT 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 +14.86%。过去一天，总交易量达到 $ 2.67M

Grvt（GRVT）市场信息

--
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$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

$ 330.80M
$ 330.80M$ 330.80M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Grvt 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.67M。GRVT 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 330.80M

Grvt 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.3137
$ 0.3137$ 0.3137
24H最低价
$ 0.3423
$ 0.3423$ 0.3423
24H最高价

$ 0.3137
$ 0.3137$ 0.3137

$ 0.3423
$ 0.3423$ 0.3423

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+0.12%

+0.09%

+14.86%

+14.86%

Grvt（GRVT）价格历史 USD

跟踪 Grvt 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000298+0.09%
30天$ +0.2308+230.80%
60天$ +0.2308+230.80%
90天$ +0.2308+230.80%
Grvt 今日价格变化

今天，GRVT 记录了 $ +0.000298 (+0.09%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Grvt 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.2308 (+230.80%)，显示了该代币在短期内的表现。

Grvt 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GRVT 的变化为 $ +0.2308 (+230.80%)，从而更广泛地了解其表现。

Grvt 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.2308 (+230.80%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Grvt（GRVT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Grvt 价格历史页面

Grvt 分析

本分析利用人工智能模型评估 Grvt 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Grvt 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 GRVT 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。
EMA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。

GRVT_USDT在4h周期运行于0.3153中枢上方。现价0.3199位于R1阻力位0.32225下方。价格处于枢纽体系的上半区间。均线组呈现多头排列结构。短期买盘力量维持存在。市场结构未发生根本性破位。 MACD指标呈现死叉状态。快慢线动能出现背离现象。RSI指标处于中性区域。KDJ与StochRSI数值显示动能分散。布林带开口状态反映波动率变化。快慢指标方向不一致。多空双方动能处于博弈阶段。缺乏单边主导力量。 上方近端阻力位于0.32225。该价位距离现价不足1%。突破后看向0.33456远端参考位。下方近端支撑位于0.3153中枢。跌破后将测试0.30299支撑位。0.29604为更深层级参考点。关键价位分布密集。价格波动空间受限。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Grvt 的价格预测

Grvt（GRVT）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，GRVT 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Grvt (GRVT) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Grvt 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Grvt 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Grvt 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 GRVT 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Grvt

准备好开始使用 Grvt 了吗？在 MEXC 购买 GRVT 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Grvt 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Grvt (GRVT) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Grvt 将立即存入您的钱包。
Grvt (GRVT) 购买教程

Grvt 能做什么？

拥有 Grvt 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Grvt (GRVT) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Grvt (GRVT)

Grvt 是一个自托管的链上财富平台，将四大板块——理财、投资、交易和支付——统一在单一自托管余额之上，并运行于自定义零知识同步技术栈的 Validium 第二层网络，具备 CEX 级性能。单笔充值默认赚取收益，无需认证即可从 $1 起投资机构级产品，同时还可作为交易抵押品并行使用——全程由用户自行托管。自 2024 年 12 月起上线，作为全球首个获得许可的永续 DEX。

Grvt资源

要更深入地了解 Grvt，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Grvt网站
区块查询

类别 :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

人们还问：关于Grvt的其他问题

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Grvt（GRVT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
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01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Grvt 的更多信息

GRVTUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 GRVT。在 MEXC 上探索 GRVTUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Grvt (GRVT) 市场

探索现货和合约市场，查看 Grvt 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
GRVT/USDC
$0.3311
$0.3311$0.3311
+0.18%
169.99K (USDT)
GRVT/USDT
$0.3313
$0.3313$0.3313
+0.21%
7.99M (USDT)

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$0.4328
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Epic Chain

EPIC

$0.3576
$0.3576$0.3576

+7.90%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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