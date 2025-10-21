Quack AI（Q）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.025148 $ 0.025148 $ 0.025148 24H最低价 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 24H最高价 24H最低价 $ 0.025148$ 0.025148 $ 0.025148 24H最高价 $ 0.03$ 0.03 $ 0.03 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.67% 涨跌幅（1D） -1.34% 漲跌幅（7D） +18.04% 漲跌幅（7D） +18.04%

Quack AI（Q）当前实时价格为 $ 0.028739。过去 24 小时内，Q 的交易价格在 $ 0.025148 至 $ 0.03 之间波动，市场活跃度显著。Q 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，Q 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.67%，过去 24 小时内变动为 -1.34%，过去 7 天内累计变动为 +18.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Quack AI（Q）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 168.13K$ 168.13K $ 168.13K 完全稀释市值 $ 287.39M$ 287.39M $ 287.39M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 BSC

Quack AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 168.13K。Q 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 287.39M。