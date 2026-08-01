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Tether Gold 当前实时价格为 4,330.57 USD。GOLD(XAUT) 市值为 2,653,875,755.25949324 USD。追踪Malaysia的 GOLD(XAUT) 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Tether Gold 当前实时价格为 4,330.57 USD。GOLD(XAUT) 市值为 2,653,875,755.25949324 USD。追踪Malaysia的 GOLD(XAUT) 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Tether Gold实时价格 (GOLD(XAUT))

1 GOLD(XAUT) 兑换为 USD 的实时价格：

$4,330.57
$4,330.57$4,330.57
-0.42%1D
USD
Tether Gold (GOLD(XAUT)) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:21:35 (UTC+8)

Tether Gold 今日价格

Tether Gold (GOLD(XAUT)) 今日实时价格为 $ 4,330.57，过去 24 小时内变化了 0.42%。当前 GOLD(XAUT) 兑 USD 的汇率为 $ 4,330.57 每 GOLD(XAUT)。

Tether Gold 目前市值在 $ 2.65B 排名第 #34，流通供应量为 612.82K GOLD(XAUT)。过去 24 小时内，GOLD(XAUT) 的交易价格在 $ 4,330.57（低点）和 $ 4,427.68（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,597.095966295455，而历史最低价为 $ 1,408.88233399

短期表现方面，GOLD(XAUT) 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 +2.55%。过去一天，总交易量达到 $ 956.06K

Tether Gold（GOLD(XAUT)）市场信息

No.34

$ 2.65B
$ 2.65B$ 2.65B

$ 956.06K
$ 956.06K$ 956.06K

$ 3.06B
$ 3.06B$ 3.06B

612.82K
612.82K 612.82K

707,747.089
707,747.089 707,747.089

0.11%

ETH

Tether Gold 的当前市值为 $ 2.65B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 956.06K。GOLD(XAUT) 的流通量为 612.82K，总供应量是 707747.089，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.06B

Tether Gold 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 4,330.57
$ 4,330.57$ 4,330.57
24H最低价
$ 4,427.68
$ 4,427.68$ 4,427.68
24H最高价

$ 4,330.57
$ 4,330.57$ 4,330.57

$ 4,427.68
$ 4,427.68$ 4,427.68

$ 5,597.095966295455
$ 5,597.095966295455$ 5,597.095966295455

$ 1,408.88233399
$ 1,408.88233399$ 1,408.88233399

-0.41%

-0.42%

+2.55%

+2.55%

Tether Gold（GOLD(XAUT)）价格历史 USD

跟踪 Tether Gold 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -18.2651-0.42%
30天$ +277.72+6.85%
60天$ +115.97+2.75%
90天$ -223.35-4.91%
Tether Gold 今日价格变化

今天，GOLD(XAUT) 记录了 $ -18.2651 (-0.42%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Tether Gold 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +277.72 (+6.85%)，显示了该代币在短期内的表现。

Tether Gold 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GOLD(XAUT) 的变化为 $ +115.97 (+2.75%)，从而更广泛地了解其表现。

Tether Gold 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -223.35 (-4.91%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Tether Gold（GOLD(XAUT)）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Tether Gold 价格历史页面

Tether Gold 分析

本分析利用人工智能模型评估 Tether Gold 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Tether Gold 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 GOLD(XAUT) 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 25% | 看跌 75%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

【市场结构】 XAUT_USDT在4h周期呈现技术指标高度一致的买入信号配置。现价4649.29位于枢纽中枢4703.4333下方54点，处于S1支撑4629.9666上方的缓冲区间。MA组与EMA组录得7买0中立0卖的完全一致状态。 【动能状态】 MACD运行于死叉状态，与均线系统买入信号形成分层背离。RSI维持中性区间，动能集中度呈现快慢指标分化格局。短期动能与中长期趋势指标未形成同向共振。 【关键价位】 近端阻力位于枢纽中枢4703.4333（上方54点），远端阻力R1位4834.7666（上方185点）。下方S1支撑4629.9666距现价19点，S2支撑4498.6333位于下方150点。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Tether Gold 的价格？

Tether Gold (XAUT) 的价格主要受以下因素影响：

1. 黄金现货价格——XAUT 跟踪的是实物黄金的价值。
2. 市场对黄金支持型加密货币的需求。
3. 整体加密货币市场的市场情绪与波动性。
4. 黄金市场的基本面（如通胀、经济不确定性）。
5. Tether 的声誉及信任度因素。

为什么人们想知道 Tether Gold 今天的价格？

人们希望了解今日Tether Gold（XAUT）的价格，主要有以下几个关键原因：

1. 投资决策——交易者需要掌握当前价格，以便在最佳时机进行买入或卖出。
2. 投资组合追踪——投资者会实时监控其持仓资产的价值变化。
3. 市场分析——价格走势有助于预测未来的市场趋势。
4. 黄金敞口——XAUT提供了一种无需担心仓储问题的数字化方式，即可轻松持有实物黄金。
5. 套利机会——不同交易所之间的价格差异为投资者创造了潜在的盈利空间。

Tether Gold 的价格预测

Tether Gold（GOLD(XAUT)）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，GOLD(XAUT) 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Tether Gold (GOLD(XAUT)) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Tether Gold 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Tether Gold 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Tether Gold 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 GOLD(XAUT) 2026–2027 年价格的预测。

关于 Tether Gold

Tether Gold (XAUT)是由Tether发行的一种数字资产，结合了实物资产和数字资产的优点。每一个XAUT代币代表着一盎司精金的所有权，这些金子存储在瑞士的金库中。这使得用户可以享受到黄金的稳定性，同时又能享受到基于区块链资产的灵活性和安全性。XAUT在以太坊区块链上以ERC-20代币的形式运行，确保了透明度并与广泛的服务兼容。XAUT的典型用途包括对冲传统市场的波动性，作为价值储存，以及在黄金作为资产可能有益的交易中使用。XAUT代币的供应量直接对应金库中存储的实物黄金数量。

如何在Malaysia购买和投资 Tether Gold

准备好开始使用 Tether Gold 了吗？在 MEXC 购买 GOLD(XAUT) 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Tether Gold 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Tether Gold (GOLD(XAUT)) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Tether Gold 将立即存入您的钱包。
Tether Gold (GOLD(XAUT)) 购买教程

Tether Gold 能做什么？

拥有 Tether Gold 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Tether Gold (GOLD(XAUT)) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Tether Gold (GOLD(XAUT))

XAU₮ 是 TG Commodities Limited 提供的数字资产。 一个 XAU₮ 代币代表伦敦合格交割金条上的一金衡盎司黄金。 XAU₮ 的持有者可以获得实物资产和数字资产的综合收益。 XAUt 代币持有者将能够享受黄金的所有权，同时避免与实物黄金相关的缺点，例如高存储成本和有限的可访问性。

Tether Gold资源

要更深入地了解 Tether Gold，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Tether Gold网站
区块查询

类别 :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

人们还问：关于Tether Gold的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:21:35 (UTC+8)

Tether Gold（GOLD(XAUT)）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Tether Gold 的更多信息

GOLD(XAUT)USDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 GOLD(XAUT)。在 MEXC 上探索 GOLD(XAUT)USDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Tether Gold (GOLD(XAUT)) 市场

探索现货和合约市场，查看 Tether Gold 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
GOLD(XAUT)/USDT
$4,330.58
$4,330.58$4,330.58
-0.44%
219.15 (USDT)
GOLD(XAUT)/EUR
$3,753
$3,753$3,753
-0.45%
23.64 (USDT)
GOLD(XAUT)/USD1
$4,329.3
$4,329.3$4,329.3
-0.44%
12.83 (USDT)
GOLD(XAUT)/USDC
$4,326.8
$4,326.8$4,326.8
-0.48%
44.09 (USDT)

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$0.02434$0.02434

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