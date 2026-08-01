Tether Gold 今日价格

Tether Gold (GOLD(XAUT)) 今日实时价格为 $ 4,330.57，过去 24 小时内变化了 0.42%。当前 GOLD(XAUT) 兑 USD 的汇率为 $ 4,330.57 每 GOLD(XAUT)。

Tether Gold 目前市值在 $ 2.65B 排名第 #34，流通供应量为 612.82K GOLD(XAUT)。过去 24 小时内，GOLD(XAUT) 的交易价格在 $ 4,330.57（低点）和 $ 4,427.68（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,597.095966295455，而历史最低价为 $ 1,408.88233399。

短期表现方面，GOLD(XAUT) 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 +2.55%。过去一天，总交易量达到 $ 956.06K。

Tether Gold（GOLD(XAUT)）市场信息

排名 No.34 市值 $ 2.65B$ 2.65B $ 2.65B 成交量（24H） $ 956.06K$ 956.06K $ 956.06K 完全稀释市值 $ 3.06B$ 3.06B $ 3.06B 流通量 612.82K 612.82K 612.82K 总供应量 707,747.089 707,747.089 707,747.089 市场占有率 0.11% 所属公链 ETH

Tether Gold 的当前市值为 $ 2.65B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 956.06K。GOLD(XAUT) 的流通量为 612.82K，总供应量是 707747.089，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.06B。