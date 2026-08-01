Tether Gold实时价格 (GOLD(XAUT))
Tether Gold (GOLD(XAUT)) 今日实时价格为 $ 4,330.57，过去 24 小时内变化了 0.42%。当前 GOLD(XAUT) 兑 USD 的汇率为 $ 4,330.57 每 GOLD(XAUT)。
Tether Gold 目前市值在 $ 2.65B 排名第 #34，流通供应量为 612.82K GOLD(XAUT)。过去 24 小时内，GOLD(XAUT) 的交易价格在 $ 4,330.57（低点）和 $ 4,427.68（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,597.095966295455，而历史最低价为 $ 1,408.88233399。
短期表现方面，GOLD(XAUT) 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 +2.55%。过去一天，总交易量达到 $ 956.06K。
No.34
0.11%
ETH
Tether Gold 的当前市值为 $ 2.65B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 956.06K。GOLD(XAUT) 的流通量为 612.82K，总供应量是 707747.089，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.06B。
-0.41%
-0.42%
+2.55%
+2.55%
跟踪 Tether Gold 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -18.2651
|-0.42%
|30天
|$ +277.72
|+6.85%
|60天
|$ +115.97
|+2.75%
|90天
|$ -223.35
|-4.91%
今天，GOLD(XAUT) 记录了 $ -18.2651 (-0.42%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ +277.72 (+6.85%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，GOLD(XAUT) 的变化为 $ +115.97 (+2.75%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -223.35 (-4.91%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Tether Gold 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 GOLD(XAUT) 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 25% | 看跌 75%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|20‑80
|中性区
|正常节奏，无极端信号。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|S1 ≤ 现价 < 中枢
|位于 S1‑中枢间
|刚离开中枢，偏中下位置。
|BOLL (20,2)
|下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨
|下轨与中轨间
|偏弱，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
|EMA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
【市场结构】 XAUT_USDT在4h周期呈现技术指标高度一致的买入信号配置。现价4649.29位于枢纽中枢4703.4333下方54点，处于S1支撑4629.9666上方的缓冲区间。MA组与EMA组录得7买0中立0卖的完全一致状态。 【动能状态】 MACD运行于死叉状态，与均线系统买入信号形成分层背离。RSI维持中性区间，动能集中度呈现快慢指标分化格局。短期动能与中长期趋势指标未形成同向共振。 【关键价位】 近端阻力位于枢纽中枢4703.4333（上方54点），远端阻力R1位4834.7666（上方185点）。下方S1支撑4629.9666距现价19点，S2支撑4498.6333位于下方150点。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Tether Gold 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
Tether Gold (XAUT)是由Tether发行的一种数字资产，结合了实物资产和数字资产的优点。每一个XAUT代币代表着一盎司精金的所有权，这些金子存储在瑞士的金库中。这使得用户可以享受到黄金的稳定性，同时又能享受到基于区块链资产的灵活性和安全性。XAUT在以太坊区块链上以ERC-20代币的形式运行，确保了透明度并与广泛的服务兼容。XAUT的典型用途包括对冲传统市场的波动性，作为价值储存，以及在黄金作为资产可能有益的交易中使用。XAUT代币的供应量直接对应金库中存储的实物黄金数量。
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XAU₮ 是 TG Commodities Limited 提供的数字资产。 一个 XAU₮ 代币代表伦敦合格交割金条上的一金衡盎司黄金。 XAU₮ 的持有者可以获得实物资产和数字资产的综合收益。 XAUt 代币持有者将能够享受黄金的所有权，同时避免与实物黄金相关的缺点，例如高存储成本和有限的可访问性。
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