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Irys 当前实时价格为 0.01634 USD。IRYS 市值为 32,680,000 USD。追踪Malaysia的 IRYS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Irys 当前实时价格为 0.01634 USD。IRYS 市值为 32,680,000 USD。追踪Malaysia的 IRYS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Irys实时价格 (IRYS)

1 IRYS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.01634
$0.01634$0.01634
+1.17%1D
USD
Irys (IRYS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:49:43 (UTC+8)

Irys 今日价格

Irys (IRYS) 今日实时价格为 $ 0.01634，过去 24 小时内变化了 1.17%。当前 IRYS 兑 USD 的汇率为 $ 0.01634 每 IRYS。

Irys 目前市值在 $ 32.68M 排名第 #-，流通供应量为 2.00B IRYS。过去 24 小时内，IRYS 的交易价格在 $ 0.01586（低点）和 $ 0.01695（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，IRYS 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 +4.74%。过去一天，总交易量达到 $ 95.02K

Irys（IRYS）市场信息

$ 32.68M
$ 32.68M$ 32.68M

$ 95.02K
$ 95.02K$ 95.02K

$ 163.40M
$ 163.40M$ 163.40M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Irys 的当前市值为 $ 32.68M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 95.02K。IRYS 的流通量为 2.00B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 163.40M

Irys 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.01586
$ 0.01586$ 0.01586
24H最低价
$ 0.01695
$ 0.01695$ 0.01695
24H最高价

$ 0.01586
$ 0.01586$ 0.01586

$ 0.01695
$ 0.01695$ 0.01695

--
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+0.12%

+1.17%

+4.74%

+4.74%

Irys（IRYS）价格历史 USD

跟踪 Irys 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000189+1.17%
30天$ +0.00373+29.57%
60天$ -0.0017-9.43%
90天$ -0.04327-72.59%
Irys 今日价格变化

今天，IRYS 记录了 $ +0.000189 (+1.17%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Irys 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00373 (+29.57%)，显示了该代币在短期内的表现。

Irys 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，IRYS 的变化为 $ -0.0017 (-9.43%)，从而更广泛地了解其表现。

Irys 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.04327 (-72.59%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Irys（IRYS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Irys 价格历史页面

Irys 分析

本分析利用人工智能模型评估 Irys 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Irys 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 IRYS 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

IRYS_USDT在4h周期内运行于0.0162中枢上方，现价0.01634贴近R1阻力位0.01638。价格结构处于枢纽体系的上半区，多空双方在中枢与R1之间形成窄幅震荡格局。S2至R2区间构成当前主要交易带，价格未有效突破R1意味着上行空间暂时受限，下方中枢提供基础结构支撑。 MACD呈现金叉状态，短期买盘动能有所聚集。RSI指标处于中性区域，表明市场缺乏单边极端情绪，快慢指标出现分层现象。均线组维持平走态势，未形成明确的多头排列或空头压制，波动率处于收敛阶段。KDJ与StochRSI数值显示短线动能未出现显著背离，买卖力量在当前价位附近达到暂时平衡。 近端关键阻力位于0.01638（R1），距离现价不足0.3%。次级阻力位于0.01655（R2），为远端参考目标。下方最近支撑位于0.0162（中枢），距离现价约0.9%。强支撑位于0.01603（S1）及0.01585（S2），构成下行防守梯队。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Irys 的价格？

以下为根据要求翻译成简体中文（马来西亚）的内容：

---

以下是影响 Irys (IRYS) 代币价格的几个关键因素：

1. 网络采用率：Irys 的数据存储与检索服务的使用量直接影响代币需求，因为 IRYS 会被用作交易手续费。

2. 数据存储市场增长：随着去中心化存储需求的不断扩张，其效用价值也随之提升。

3. 代币实用性：IRYS 作为永久性数据存储的支付工具，天然具备稳定的需求基础。

4. 市场情绪：整体加密货币市场的走势以及投资者的信心水平，都会对代币价格波动产生影响。

5. 市场竞争：与其他去中心化存储解决方案（如 Arweave、Filecoin 和 IPFS）相比，Irys 的表现如何，将直接影响其竞争力和价格走向。

6. 技术进展：协议升级、合作伙伴关系的建立以及生态系统的持续优化，都将对代币价值产生重要影响。

7. 供应动态：代币的发行机制、质押模式以及流通供应的变化，都会对价格产生深远影响。

8. 机构采用：企业对永久性数据存储解决方案的广泛使用，将为代币带来长期且稳定的市场需求。

为什么人们想知道 Irys 今天的价格？

人们希望了解 Irys (IRYS) 的今日价格，主要有以下几个关键原因：交易决策、投资组合管理、市场分析以及投资时机的把握。作为一款去中心化数据存储代币，IRYS 的价格会直接影响投资者和交易者的交易利润、资产配置，以及入场与离场策略。

Irys 的价格预测

Irys（IRYS）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，IRYS 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Irys (IRYS) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Irys 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Irys 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Irys 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 IRYS 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Irys

准备好开始使用 Irys 了吗？在 MEXC 购买 IRYS 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Irys 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Irys (IRYS) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Irys 将立即存入您的钱包。
Irys (IRYS) 购买教程

Irys 能做什么？

拥有 Irys 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Irys (IRYS) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Irys (IRYS)

Irys 是一个 Layer-1 数据链，可以释放数据的价值——让您存储、使用 AI 和 IP 数据并从中获利。

Irys资源

要更深入地了解 Irys，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Irys网站
区块查询

类别 :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

人们还问：关于Irys的其他问题

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Irys（IRYS）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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探索有关 Irys 的更多信息

IRYSUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 IRYS。在 MEXC 上探索 IRYSUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Irys (IRYS) 市场

探索现货和合约市场，查看 Irys 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
IRYS/USDT
$0.01639
$0.01639$0.01639
+1.54%
5.83M (USDT)
IRYS/USDC
$0.01632
$0.01632$0.01632
+0.86%
3.04M (USDT)

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$0.0068800$0.0068800

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$0.4333$0.4333

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Epic Chain

EPIC

$0.3533
$0.3533$0.3533

+6.60%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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