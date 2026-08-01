Irys 今日价格

Irys (IRYS) 今日实时价格为 $ 0.01634，过去 24 小时内变化了 1.17%。当前 IRYS 兑 USD 的汇率为 $ 0.01634 每 IRYS。

Irys 目前市值在 $ 32.68M 排名第 #-，流通供应量为 2.00B IRYS。过去 24 小时内，IRYS 的交易价格在 $ 0.01586（低点）和 $ 0.01695（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，IRYS 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 +4.74%。过去一天，总交易量达到 $ 95.02K。

Irys（IRYS）市场信息

市值 $ 32.68M$ 32.68M $ 32.68M 成交量（24H） $ 95.02K$ 95.02K $ 95.02K 完全稀释市值 $ 163.40M$ 163.40M $ 163.40M 流通量 2.00B 2.00B 2.00B 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 ETH

Irys 的当前市值为 $ 32.68M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 95.02K。IRYS 的流通量为 2.00B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 163.40M。