AriaAI（ARIA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.1661 $ 0.1661 $ 0.1661 24H最低价 $ 0.18203 $ 0.18203 $ 0.18203 24H最高价 24H最低价 $ 0.1661$ 0.1661 $ 0.1661 24H最高价 $ 0.18203$ 0.18203 $ 0.18203 历史最高 $ 0.2461952287601809$ 0.2461952287601809 $ 0.2461952287601809 最低价 $ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276 $ 0.03247204859891276 涨跌幅（1H） -0.55% 涨跌幅（1D） +0.98% 漲跌幅（7D） +12.18% 漲跌幅（7D） +12.18%

AriaAI（ARIA）当前实时价格为 $ 0.16873。过去 24 小时内，ARIA 的交易价格在 $ 0.1661 至 $ 0.18203 之间波动，市场活跃度显著。ARIA 的历史最高价为 $ 0.2461952287601809，历史最低价为 $ 0.03247204859891276。

从短期表现来看，ARIA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.55%，过去 24 小时内变动为 +0.98%，过去 7 天内累计变动为 +12.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AriaAI（ARIA）市场信息

排名 No.591 市值 $ 39.52M$ 39.52M $ 39.52M 成交量（24H） $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M 完全稀释市值 $ 168.73M$ 168.73M $ 168.73M 流通量 234.22M 234.22M 234.22M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 23.42% 所属公链 BSC

AriaAI 的当前市值为 $ 39.52M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.51M。ARIA 的流通量为 234.22M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 168.73M。