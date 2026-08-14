AurumX 今日价格

AurumX (UMX) 今日实时价格为 $ 0.09522，过去 24 小时内变化了 5.08%。当前 UMX 兑 USD 的汇率为 $ 0.09522 每 UMX。

AurumX 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- UMX。过去 24 小时内，UMX 的交易价格在 $ 0.0907（低点）和 $ 0.11561（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，UMX 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 +42.11%。过去一天，总交易量达到 $ 33.23K。

AurumX（UMX）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 33.23K$ 33.23K $ 33.23K 完全稀释市值 $ 28.57M$ 28.57M $ 28.57M 流通量 ---- -- 总供应量 300,000,000 300,000,000 300,000,000 所属公链 BSC

AurumX 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 33.23K。UMX 的流通量为 --，总供应量是 300000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.57M。