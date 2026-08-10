Giá SUKU hôm nay

Giá SUKU (SUKU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00412966, biến động 3.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUKU sang USD là $ 0.00412966 mỗi SUKU.

SUKU hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,742,461, với nguồn cung lưu hành 664.09M SUKU. Trong vòng 24 giờ qua, SUKU được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00396456 (thấp) đến $ 0.00417102 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.51, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00381897.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUKU biến động +3.06% trong giờ qua và +1.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.87K.

Thông tin thị trường SUKU (SUKU)

Vốn hóa thị trường $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Khối lượng (24H) $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.19M$ 6.19M $ 6.19M Nguồn cung lưu thông 664.09M 664.09M 664.09M Tổng cung 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SUKU là $ 2.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.87K. Nguồn cung lưu hành của SUKU là 664.09M, với tổng nguồn cung là 1500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.19M.