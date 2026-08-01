Giá Changex hôm nay

Giá Changex (CHANGE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHANGE sang USD là $ 0 mỗi CHANGE.

Changex hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 80,874, với nguồn cung lưu hành 202.43M CHANGE. Trong vòng 24 giờ qua, CHANGE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.123067, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHANGE biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 298.53.

Thông tin thị trường Changex (CHANGE)

Vốn hóa thị trường $ 80.87K$ 80.87K $ 80.87K Khối lượng (24H) $ 298.53$ 298.53 $ 298.53 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 169.79K$ 169.79K $ 169.79K Nguồn cung lưu thông 202.43M 202.43M 202.43M Tổng cung 425,000,000.0 425,000,000.0 425,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Changex là $ 80.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 298.53. Nguồn cung lưu hành của CHANGE là 202.43M, với tổng nguồn cung là 425000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 169.79K.