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Top token Hệ sinh thái Avalanche theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Avalanche. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,915.36
+0.35%
+0.05%
+2.62%
$ 231.30B
$ 49.91K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999375
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 183.13B
$ 22.58B
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 604.22
+0.17%
+0.67%
+2.30%
$ 81.55B
$ 17.49K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00062
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
5
Solana
Solana
SOL
$ 76.53
+0.52%
+1.09%
+3.80%
$ 44.53B
$ 329.02K
6
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06964
+0.65%
-0.34%
-1.03%
$ 11.90B
$ 56.25M
7
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,974.27
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
8
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.178
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
9
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,911.25
0.00%
-0.00%
+2.53%
$ 4.58B
--
10
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
11
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
12
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.456
+0.51%
-0.14%
-4.83%
$ 2.80B
$ 21.60K
13
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
14
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.04
+1.22%
+1.66%
+2.90%
$ 2.52B
$ 59.54K
15
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
16
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.61
+0.71%
+0.79%
-1.33%
$ 1.41B
$ 1.15K
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002895
+0.38%
+2.00%
-1.59%
$ 1.20B
$ 67.88B
18
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
19
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.62M
--
20
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08648
+0.57%
-3.34%
-5.41%
$ 807.53M
$ 3.71M
21
GHO
GHO
GHO
$ 0.997937
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 697.57M
$ 1.09M
22
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 690.92M
--
23
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9966
0.00%
+0.05%
+0.01%
$ 492.83M
$ 8.18K
24
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 454.79M
$ 10.03M
25
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,828
-0.09%
+0.00%
+1.27%
$ 420.89M
$ 5.61K
26
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3228
+1.45%
-0.98%
-0.06%
$ 300.62M
$ 352.56K
27
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8421
+0.65%
-0.53%
+14.18%
$ 290.56M
$ 436.75K
28
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004959
+0.26%
+0.81%
-1.06%
$ 273.86M
$ 2.15B
29
Monad
Monad
MON
$ 0.02118
+0.95%
+1.39%
+0.05%
$ 250.58M
$ 7.59M
30
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999497
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 210.64M
$ 1.61M
31
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 192.98M
--
32
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 174.13M
$ 850.76K
33
Compound
Compound
COMP
$ 16.62
+0.12%
-0.30%
+0.79%
$ 166.50M
$ 3.18K
34
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.55
+0.30%
0.00%
+0.06%
$ 165.51M
$ 179.68K
35
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.611
+0.19%
+6.18%
+21.81%
$ 158.37M
$ 58.95K
36
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01451
+0.69%
-0.41%
-1.96%
$ 157.68M
$ 4.55M
37
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.27
+0.24%
0.00%
-6.66%
$ 145.55M
$ 47.38K
38
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 64,943
+0.09%
+0.00%
+1.80%
$ 129.64M
$ 2.58M
39
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.47
+0.15%
-0.00%
-6.10%
$ 127.51M
$ 20.19M
40
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.999162
+0.01%
0.00%
-0.18%
$ 124.77M
$ 2.13K
41
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08448
+0.37%
+0.61%
+4.24%
$ 119.37M
$ 617.75K
42
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,314.19
-0.09%
-0.00%
+6.70%
$ 117.90M
$ 3.57M
43
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,104.82
+0.08%
0.00%
+0.13%
$ 115.31M
--
44
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.34405
-0.35%
-1.48%
-1.43%
$ 115.03M
$ 189.63K
45
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999817
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 111.74M
$ 1.41M
46
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
-0.84%
$ 102.14M
$ 4.97K
47
BAT
BAT
BAT
$ 0.06716
+0.10%
-0.15%
+0.55%
$ 100.71M
$ 863.24K
48
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1342
-0.66%
+2.12%
+11.86%
$ 89.16M
$ 485.99K
49
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,058.7
+0.48%
-0.10%
-2.96%
$ 73.88M
$ 30.29
50
SNX
SNX
SNX
$ 0.2104
-0.05%
-0.42%
-2.27%
$ 72.69M
$ 513.51K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Avalanche là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Avalanche đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 270 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $675.81B.
Token Hệ sinh thái Avalanche nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Avalanche được theo dõi trên MEXC, ART đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 25.89% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Avalanche trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 270 token Hệ sinh thái Avalanche, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Avalanche phổ biến bao gồm ETH, USDT, BNB. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Avalanche là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Avalanche là khoảng $675.81B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Avalanche, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.