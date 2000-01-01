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Top token Game thẻ bài theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Game thẻ bài. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9046
-0.32%
-1.76%
+8.79%
$ 156.64M
$ 66.69K
2
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.247819
-0.08%
-0.00%
+0.84%
$ 15.49M
$ 262.99K
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0016192
+0.48%
-3.15%
-0.10%
$ 11.00M
$ 36.96M
4
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02129
-0.09%
-0.09%
-14.51%
$ 9.22M
$ 2.60M
5
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00311836
-0.26%
+0.01%
+7.62%
$ 4.14M
$ 3.12K
6
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00422892
0.00%
--
+5.27%
$ 2.06M
$ 29.73
7
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.01043184
+0.43%
+0.01%
-0.21%
$ 880.41K
$ 19.06
8
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01802111
+0.20%
+0.03%
+7.59%
$ 540.63K
$ 156.33K
9
Unagi Token
Unagi Token
UNA
$ 0.00075848
0.00%
+0.09%
+19.77%
$ 280.35K
$ 698.47
10
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.00204366
+0.11%
--
+3.52%
$ 204.37K
$ 16.86
11
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0.00056344
+0.13%
-0.01%
+5.80%
$ 152.13K
$ 327.64
12
Cross The Ages
Cross The Ages
CTA
$ 0.00029164
+4.95%
-0.17%
-23.58%
$ 142.75K
$ 1.57K
13
Operon Origins
Operon Origins
ORO
$ 0.00143547
-0.01%
+0.00%
+3.98%
$ 134.10K
$ 12.52K
14
Heroes of NFT
Heroes of NFT
HON
$ 0.00113008
0.00%
--
-0.83%
$ 111.17K
$ 3.48
15
Raini Studios Token
Raini Studios Token
RST
$ 0.00012832
0.00%
--
+9.46%
$ 72.50K
$ 1.66
16
XANA
XANA
XETA
$ 1.177E-5
0.00%
+0.20%
-38.76%
$ 58.04K
--
17
W3GG
W3GG
W3GG
$ 0.00054507
0.00%
--
-4.61%
$ 56.68K
$ 14.49
18
X World Games
X World Games
XWG
$ 1.488E-5
+0.20%
-0.10%
-0.60%
$ 50.88K
--
19
DRAGONZ
DRAGONZ
DRAGONZ
$ 0.00022963
0.00%
--
-0.14%
$ 45.93K
$ 52.03
20
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 5.502E-5
+0.16%
+0.10%
-0.63%
$ 35.22K
--
21
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.0007962
+0.75%
-0.01%
+9.74%
$ 32.42K
$ 27.73
22
Must
Must
MUST
$ 0.293686
0.00%
--
+4.60%
$ 29.78K
$ 2.66
23
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.0004804
+0.05%
+0.26%
-11.90%
$ 28.29K
$ 2.13K
24
Polker
Polker
PKR
$ 3.035E-5
0.00%
+2.70%
+5.93%
$ 21.33K
--
25
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00011703
0.00%
--
-4.66%
$ 17.20K
$ 101.76
26
ORBIO
ORBIO
ORBIO
$ 4.43165E-7
-0.77%
+0.60%
+6.61%
$ 14.85K
--
27
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.00012992
0.00%
+0.00%
+0.05%
$ 14.09K
$ 3.14K

Câu hỏi thường gặp

Token Game thẻ bài là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Game thẻ bài đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 27 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $201.46M.
Token Game thẻ bài nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Game thẻ bài được theo dõi trên MEXC, PKR đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 2.70% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Game thẻ bài trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 27 token Game thẻ bài, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Game thẻ bài phổ biến bao gồm AXS, PRIME, TLM. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Game thẻ bài là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Game thẻ bài là khoảng $201.46M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Game thẻ bài, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.