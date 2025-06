Thông tin ORBOFI (OBI)

Orbofi AI là công cụ tạo nội dung do AI tạo ra cuối cùng và được sử dụng nhiều nhất trong web3, dành cho trò chơi, ứng dụng và mọi cộng đồng trực tuyến. Orbofi trao quyền cho người tiêu dùng và nhà phát triển tạo nội dung do AI tạo on-chain (2D, 3D, âm thanh, v.v.) và tạo các mô hình AI hoàn thiện chỉ trong vài cú nhấp chuột có thể kiếm tiền. Trí tuệ nhân tạo của Orofi cung cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động sản xuất tài sản do trí tuệ nhân tạo tạo ra và các mô hình trí tuệ nhân tạo được tinh chỉnh trong web3.