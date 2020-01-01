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Top token Avalanche L1 theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Avalanche L1. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2314
-0.26%
-1.57%
-4.26%
$ 66.00M
$ 253.34K
2
Apertum
Apertum
APTM
$ 0.13913
+0.06%
-4.10%
-9.34%
$ 13.84M
$ 290.88K
3
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003254
+0.15%
+6.61%
+16.76%
$ 7.77M
$ 23.53M
4
NUMINE Token
NUMINE Token
NUMI
$ 0.01976195
-0.06%
+0.02%
+1.49%
$ 6.96M
$ 247.48K
5
COQ INU
COQ INU
COQ
$ 0.00000008049
-0.43%
-1.31%
-2.25%
$ 5.61M
$ 701.07B
6
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.002043
+0.05%
-5.02%
-9.03%
$ 1.84M
$ 28.95M
7
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.00893
0.00%
+1.19%
+2.40%
$ 1.35M
$ 110.29K
8
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.0297422
0.00%
0.00%
+0.25%
$ 1.05M
$ 1.09
9
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006801
-0.01%
+3.77%
+3.11%
$ 985.24K
$ 145.14M
10
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029978
+0.31%
+0.01%
+1.13%
$ 899.34K
$ 23.07
11
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00014777
+3.21%
-0.08%
-10.74%
$ 679.71K
$ 21.43K
12
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.0058077
0.00%
+0.01%
+1.47%
$ 653.93K
$ 347.11
13
Dexalot
Dexalot
ALOT
$ 0.00979442
0.00%
--
-0.03%
$ 626.14K
$ 43.94
14
HatchyPocket
HatchyPocket
HATCHY
$ 0.00014771
+0.65%
-0.03%
-14.52%
$ 147.78K
$ 65.96
15
Warp
Warp
WRP
$ 0.00013678
0.00%
0.00%
-43.63%
$ 108.86K
$ 108.70
16
Lamina1
Lamina1
L1
$ 0.00017978
0.00%
--
+10.69%
$ 48.50K
$ 1.39K
17
Erol Musk
Erol Musk
EROL
$ 2.728E-5
+5.98%
+4.80%
+19.54%
$ 27.29K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Avalanche L1 là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Avalanche L1 đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 17 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $108.60M.
Token Avalanche L1 nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Avalanche L1 được theo dõi trên MEXC, GUN đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.61% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Avalanche L1 trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 17 token Avalanche L1, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Avalanche L1 phổ biến bao gồm NXPC, APTM, GUN. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Avalanche L1 là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Avalanche L1 là khoảng $108.60M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Avalanche L1, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.