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Top token Blockchain trò chơi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Blockchain trò chơi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1112
+0.45%
-1.25%
-0.45%
$ 221.00M
$ 503.33K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1309
+0.08%
-1.65%
-2.02%
$ 130.90M
$ 874.73K
3
$ 0.1996
-0.05%
-2.83%
+2.42%
$ 91.90M
$ 284.14K
4
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.08727
-0.29%
+0.02%
+5.70%
$ 55.87M
$ 2.04M
5
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02535
+0.52%
-1.25%
+0.88%
$ 49.84M
$ 2.07M
6
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05362
-0.07%
-3.15%
+11.14%
$ 41.37M
$ 1.18M
7
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.1071
0.00%
+0.07%
-2.73%
$ 23.48M
$ 421.20K
8
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.0419
+0.43%
-0.19%
0.00%
$ 23.20M
$ 1.36M
9
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003691
+1.01%
+0.79%
+0.19%
$ 22.91M
$ 19.70M
10
BORA
BORA
BORA
$ 0.01944606
-0.09%
-0.01%
-9.07%
$ 22.42M
$ 304.72K
11
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09268
-0.07%
+1.45%
+6.92%
$ 22.24M
$ 774.72K
12
B3 Base
B3 Base
B3
$ 0.000447
-0.22%
-0.67%
-2.40%
$ 20.75M
$ 121.28M
13
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003937
+0.28%
+1.28%
-2.34%
$ 18.27M
$ 20.68M
14
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.247819
-0.08%
-0.00%
+0.84%
$ 15.49M
$ 262.99K
15
Xai
Xai
XAI
$ 0.006925
+0.81%
-4.73%
+14.21%
$ 14.41M
$ 14.48M
16
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01916
-1.55%
+3.02%
+3.36%
$ 12.79M
$ 3.01M
17
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003232
+0.15%
+6.61%
+16.76%
$ 7.77M
$ 23.53M
18
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02234
+0.04%
-0.62%
+0.54%
$ 6.20M
$ 2.47M
19
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01485
+1.78%
-13.05%
+11.23%
$ 6.01M
$ 16.27M
20
CONX
CONX
CONX
$ 0.00402483
-0.62%
+0.01%
+1.07%
$ 4.05M
$ 29.71K
21
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06112
-0.67%
-5.91%
-8.03%
$ 2.76M
$ 1.00M
22
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004863
-0.31%
+2.38%
+5.29%
$ 2.67M
$ 9.85M
23
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00250766
-0.13%
-0.00%
-5.65%
$ 2.51M
$ 22.41
24
Oasys
Oasys
OAS
$ 0.00036632
-1.11%
+0.03%
+10.53%
$ 2.50M
$ 26.52K
25
LumiWave Protocol
LumiWave Protocol
LWP
$ 0.00203059
-0.47%
+0.01%
-2.12%
$ 1.64M
$ 101.35K
26
Xterio
Xterio
XTER
$ 0.008229
+0.70%
+2.50%
+4.10%
$ 1.63M
$ 7.16M
27
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.00893
0.00%
+1.19%
+2.40%
$ 1.35M
$ 110.29K
28
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00905722
-0.10%
-0.09%
-9.89%
$ 1.24M
$ 9.11K
29
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.145E-5
+6.31%
-10.80%
+5.72%
$ 572.50K
--
30
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.00093988
+0.69%
+0.04%
+160.76%
$ 466.73K
$ 6.99K
31
The Root Network
The Root Network
ROOT
$ 0.00015221
0.00%
-0.01%
+421.80%
$ 463.42K
$ 4.16K
32
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 3.822E-5
-0.10%
+2.90%
+2.55%
$ 409.04K
--
33
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0006013
-0.17%
-5.22%
-14.27%
$ 329.75K
$ 97.96M
34
Merit Circle
Merit Circle
MC
$ 0.01385236
0.00%
--
-0.41%
$ 164.93K
$ 153.32
35
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002461
-0.36%
-8.10%
-10.66%
$ 151.06K
$ 2.10B
36
Satoxcoin
Satoxcoin
SATOX
$ 7.53E-6
0.00%
+0.10%
-1.31%
$ 28.99K
--
37
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.469E-5
+1.33%
-1.90%
-25.71%
$ 27.35K
--
38
UniX
UniX
UNIX
$ 7.703E-5
0.00%
-1.40%
-0.06%
$ 18.87K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Blockchain trò chơi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Blockchain trò chơi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 38 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $829.80M.
Token Blockchain trò chơi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Blockchain trò chơi được theo dõi trên MEXC, GUN đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.61% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Blockchain trò chơi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 38 token Blockchain trò chơi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Blockchain trò chơi phổ biến bao gồm IMX, APE, WEMIX. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Blockchain trò chơi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Blockchain trò chơi là khoảng $829.80M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Blockchain trò chơi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.