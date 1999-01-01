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Top token Token Binance-Peg theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token Binance-Peg. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,914.93
+0.35%
+0.05%
+2.62%
$ 231.30B
$ 49.91K
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0303
+0.52%
-0.17%
-4.20%
$ 64.16B
$ 8.64M
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.52
+0.52%
+1.09%
+3.80%
$ 44.53B
$ 329.02K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06967
+0.65%
-0.34%
-1.03%
$ 11.90B
$ 56.25M
5
Zcash
Zcash
ZEC
$ 509.65
-0.34%
-0.67%
+4.89%
$ 8.51B
$ 3.44K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1955
+0.26%
-1.36%
+1.61%
$ 7.13B
$ 14.88M
7
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 215.2
+0.14%
-0.32%
+0.89%
$ 4.31B
$ 1.90K
8
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.6
+0.29%
-0.85%
+2.66%
$ 3.52B
$ 39.86K
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.458
+0.51%
-0.14%
-4.83%
$ 2.80B
$ 21.60K
10
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004634
+0.56%
+0.87%
-7.07%
$ 2.74B
$ 142.03B
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6067
+0.79%
-0.58%
-8.37%
$ 2.10B
$ 270.07K
12
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7985
+0.29%
-1.50%
-4.99%
$ 1.35B
$ 975.73K
13
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7027
+0.49%
-1.19%
-2.77%
$ 556.50M
$ 879.68K
14
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2011
+0.40%
-2.09%
+0.65%
$ 218.99M
$ 279.54K
15
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.0385
+0.23%
-0.41%
+1.61%
$ 38.53M
$ 1.37M
16
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002788
+1.25%
-25.47%
+29.32%
$ 26.78M
$ 100.51M
17
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6305
-0.03%
-0.99%
-4.34%
$ 11.79M
$ 117.47K

Câu hỏi thường gặp

Token Token Binance-Peg là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token Binance-Peg đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 17 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $385.22B.
Token Token Binance-Peg nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token Binance-Peg được theo dõi trên MEXC, SOL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 1.09% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token Binance-Peg trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 17 token Token Binance-Peg, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token Binance-Peg phổ biến bao gồm ETH, XRP, SOL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token Binance-Peg là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token Binance-Peg là khoảng $385.22B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token Binance-Peg, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.