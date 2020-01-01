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Top token Chỉ số DeFi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chỉ số DeFi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USSI
USSI
USSI
$ 1.005
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 2.95M
$ 1.15K
2
NX8
NX8
NX8
$ 69.55
+0.03%
0.00%
+1.36%
$ 1.91M
$ 61.07K
3
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.85
0.00%
+0.03%
+5.40%
$ 740.20K
$ 954.49
4
Bankless BED Index
Bankless BED Index
BED
$ 82.54
0.00%
--
+1.29%
$ 358.34K
$ 257.94
5
Metaverse Index
Metaverse Index
MVI
$ 3.75
+0.27%
-0.00%
-1.06%
$ 354.64K
$ 7.58
6
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012656
-0.21%
0.00%
+2.84%
$ 126.56K
$ 319.91
7
Bloomberg Galaxy Crypto Index
Bloomberg Galaxy Crypto Index
BGCI
$ 1.61
0.00%
-0.00%
+0.63%
$ 38.70K
$ 385.33
8
Colony Avalanche Index
Colony Avalanche Index
CAI
$ 18.27
0.00%
--
-1.56%
$ 25.99K
$ 302.82
9
Agentlauncher
Agentlauncher
CVAI
$ 0.00017015
+0.27%
+0.01%
+2.37%
$ 25.47K
$ 323.67
10
BigStrategy Inc
BigStrategy Inc
BSTR
$ 1.179E-5
0.00%
-1.10%
-1.09%
$ 11.79K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002469
-0.04%
+0.28%
+1.15%
--
$ 22.87M
12
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.313
0.00%
0.00%
+0.53%
--
--

Câu hỏi thường gặp

Token Chỉ số DeFi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chỉ số DeFi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 12 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $6.54M.
Token Chỉ số DeFi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chỉ số DeFi được theo dõi trên MEXC, COOK đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.28% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chỉ số DeFi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 12 token Chỉ số DeFi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chỉ số DeFi phổ biến bao gồm USSI, NX8, BTC2X-FLI. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chỉ số DeFi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chỉ số DeFi là khoảng $6.54M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chỉ số DeFi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.