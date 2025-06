Khám phá thông tin chi tiết về First Digital USD (FDUSD), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Tokenomics của First Digital USD (FDUSD)

Thông tin First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) là một stablecoin được hỗ trợ 1:1 với USD, do First Digital Labs phát hành, thương hiệu của FD121 Limited. FDUSD được đảm bảo 1:1 bởi một đô la Mỹ hoặc tài sản có giá trị tương đương, được giữ trong các tài khoản của các tổ chức tài chính được quản lý tại châu Á. Các cuộc kiểm toán dự trữ độc lập được công bố hàng tháng. Hiện tại, FDUSD có sẵn trên Ethereum, BNB Chain và Sui.