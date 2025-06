Thông tin Areon Network (AREA)

Areon Network là blockchain lớp 1 thế hệ mới với cơ chế đồng thuận duy nhất: Proof of Area (POA). Areon trở thành hệ sinh thái mang nhiều tiện ích, thông qua việc cung cấp các giao dịch nhanh chóng, an toàn, ổn định với phí giao dịch hợp lý. Các thành phần của Mạng Areon: - Areon Foundation - Areon Chain (tương thích EVM, Lớp 1, PoA) AREA là tiền mã hoá đầu tiên sử dụng giao thức Proof of Area (POA). Mặc dù tương tự như 'Đồng thuận Delegated Proof of Stake', cơ chế đồng thuận độc đáo này mang đến lợi ích bổ sung cho chủ sở hữu dưới hình thức sở hữu đất kỹ thuật số.