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Top token Binance Wallet IDO theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Binance Wallet IDO. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.4495
+0.96%
-5.18%
+3.70%
$ 189.36M
$ 329.94K
2
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04577
+0.13%
-4.18%
-9.43%
$ 100.34M
$ 3.34M
3
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01341
-0.22%
-1.47%
-1.18%
$ 97.13M
$ 4.95M
4
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0042035
-1.34%
+2.41%
-6.72%
$ 92.25M
$ 115.75M
5
BAS
BAS
BAS
$ 0.026813
-0.59%
+2.38%
-3.94%
$ 67.03M
$ 2.59M
6
River
River
RIVER
$ 2.6247
+4.22%
-6.52%
+6.64%
$ 52.75M
$ 84.37K
7
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.2086
+0.49%
+2.32%
+34.42%
$ 42.25M
$ 1.10M
8
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07485
+1.95%
+16.52%
+14.48%
$ 38.89M
$ 3.05M
9
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1226
-0.89%
0.00%
-14.90%
$ 32.08M
$ 518.84K
10
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.47604
+0.27%
+0.26%
-0.41%
$ 32.07M
$ 128.31K
11
Irys
Irys
IRYS
$ 0.0152
-0.46%
-7.24%
+0.99%
$ 30.50M
$ 5.04M
12
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.10002
+0.76%
-3.64%
-8.43%
$ 28.49M
$ 1.62M
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07348
-0.23%
-0.95%
-10.69%
$ 24.36M
$ 3.71M
14
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.03448
-1.44%
+139.64%
+171.03%
$ 21.85M
$ 42.17M
15
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06391
+0.36%
-0.28%
+7.00%
$ 21.66M
$ 998.86K
16
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09874
+1.31%
+1.42%
+9.22%
$ 18.67M
$ 724.91K
17
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0966
-2.25%
-0.93%
+9.13%
$ 17.79M
$ 295.28K
18
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01694
+1.14%
-1.12%
-1.41%
$ 17.59M
$ 5.31M
19
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.027
+1.01%
+12.48%
+11.00%
$ 14.52M
$ 5.38M
20
OKZOO
OKZOO
AIOT
$ 0.037236
-0.48%
+3.09%
-11.21%
$ 10.91M
$ 1.69M
21
yieldbasis
yieldbasis
YB
$ 0.0766
-0.20%
+6.50%
+14.28%
$ 9.34M
$ 1.06M
22
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.04126
-0.05%
+4.32%
+11.67%
$ 9.29M
$ 2.44M
23
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02023
-1.03%
+4.50%
+10.57%
$ 7.93M
$ 5.42M
24
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02652
+0.69%
-7.87%
+14.36%
$ 6.50M
$ 15.16M
25
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005669
-0.25%
+3.46%
+21.15%
$ 5.52M
$ 20.88M
26
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02392
+0.38%
-2.49%
+9.71%
$ 4.68M
$ 2.12M
27
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.03667
+0.16%
+4.01%
-21.78%
$ 4.60M
$ 18.49M
28
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1641
-0.12%
-0.42%
+1.55%
$ 3.12M
$ 349.96K
29
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01964
+1.51%
-1.37%
-11.11%
$ 2.17M
$ 2.39M
30
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005432
-0.02%
-1.46%
-5.47%
$ 2.17M
$ 10.87M
31
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005517
0.00%
-0.72%
+1.28%
$ 2.13M
$ 10.14M
32
Allo
Allo
RWA
$ 0.001144
-0.09%
-0.35%
+4.57%
$ 2.06M
$ 45.34M
33
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.01028
-0.19%
-2.09%
+3.51%
$ 1.59M
$ 5.14M
34
NODE
NODE
NODE
$ 0.0059
-0.03%
+0.03%
-2.08%
$ 786.61K
$ 9.87M
35
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01381
+0.07%
-0.50%
-7.24%
$ 774.48K
$ 4.33M
36
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00299936
+1.39%
+0.01%
+2.11%
$ 634.89K
$ 2.28K
37
CUDIS
CUDIS
CUDIS
$ 0.001209
-0.74%
-1.79%
-1.15%
$ 298.98K
$ 44.15M
38
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00029882
0.00%
+0.03%
-0.23%
$ 224.21K
$ 64.23
39
Privasea AI
Privasea AI
PRAI
$ 0.00055455
+0.01%
-0.01%
-0.93%
$ 114.25K
$ 500.51
40
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.057E-5
0.00%
+4.20%
-14.48%
$ 95.11K
--
41
Boom
Boom
BOOM
$ 5.377E-5
0.00%
-10.60%
-18.18%
$ 53.77K
--
42
ZKWASM
ZKWASM
ZKWASM
$ 0.00101488
+0.07%
+0.10%
+18.27%
$ 51.34K
$ 118.09
43
SGC
SGC
SGC
$ 3.82E-6
0.00%
-5.10%
+7.30%
$ 25.23K
--
44
Reddio
Reddio
RDO
$ 9.91E-6
+0.30%
+2.30%
+12.49%
$ 18.83K
--
45
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5.921E-5
+0.32%
+10.10%
+14.39%
$ 16.23K
--
46
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00012916
+0.15%
-0.09%
-17.94%
$ 14.47K
$ 36.15
47
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 0.00010596
0.00%
--
+0.01%
$ 13.33K
$ 1.08
48
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02326
-1.69%
-8.84%
+16.73%
--
$ 2.68M
49
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.05655
+1.88%
-15.36%
+71.04%
--
$ 3.23M
50
Unitas
Unitas
UP
$ 0.35822
+0.12%
+2.05%
+6.20%
--
$ 173.94K

Câu hỏi thường gặp

Token Binance Wallet IDO là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Binance Wallet IDO đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 58 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.01B.
Token Binance Wallet IDO nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Binance Wallet IDO được theo dõi trên MEXC, BMT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 139.64% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Binance Wallet IDO trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 58 token Binance Wallet IDO, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Binance Wallet IDO phổ biến bao gồm VELVET, ZAMA, SENT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Binance Wallet IDO là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Binance Wallet IDO là khoảng $1.01B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Binance Wallet IDO, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.