Vào tháng 8, thị trường tiền mã hoá nhìn chung khá ảm đạm. Xu hướng thị trường liên tục biến động giữa các đợt điều chỉnh và phục hồi, cuối cùng ghi nhận mức giảm nhẹ so với tháng trước. Sự suy thoái Vào tháng 8, thị trường tiền mã hoá nhìn chung khá ảm đạm. Xu hướng thị trường liên tục biến động giữa các đợt điều chỉnh và phục hồi, cuối cùng ghi nhận mức giảm nhẹ so với tháng trước. Sự suy thoái
Learn/Khu Vực MX/Sự kiện Earn/Báo cáo sự ...ne Tháng 08

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 08

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#MX#Người Mới Bắt Đầu
MX Token
MX$2.5806-1.59%
MemeCore
M$2.02669-0.97%
Humanity
H$0.06725-5.22%
TokenFi
TOKEN$0.01167-4.02%
PoP Planet
P$0.11602+11.08%

Vào tháng 8, thị trường tiền mã hoá nhìn chung khá ảm đạm. Xu hướng thị trường liên tục biến động giữa các đợt điều chỉnh và phục hồi, cuối cùng ghi nhận mức giảm nhẹ so với tháng trước. Sự suy thoái thị trường này đã tác động đến giá token MX, với biến động nhẹ quanh mức 3.7 USDT trong suốt tháng 08. Tuy nhiên, so với mức giá 2.6 USDT vào đầu năm, MX đến nay vẫn đạt mức tăng đáng kể khoảng 42.3%.

Việc nắm giữ token MX lâu dài có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn khi giá trị của MX tăng lên. Bên cạnh việc tăng giá, MEXC còn tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX, mang lại thêm cơ hội nhận thưởng. Để tìm hiểu chi tiết về lợi ích của MX, vui lòng tham khảo "3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX."

1. Báo cáo sự kiện MX Zone tháng 8


Trong tháng 08 năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 120 sự kiện airdrop và phân bổ phần thưởng trị giá hơn 6.34 triệu USDT, với APY lên đến 42%.

Theo số liệu thống kê từ MEXC, trong bảng dưới đây về các sự kiện airdrop tháng 08, 05 token hàng đầu đều ghi nhận mức tăng hơn 100%. Token ORDER có mức tăng cao nhất lên đến 761.5%. Ngoài ra, trong so sánh về tăng trưởng token, 03 token hàng đầu đều có mức tăng hơn 120%, với HF và EDLC có mức tăng lần lượt là 139.92% và 124.76%. Để biết thông tin chi tiết về mức tăng của các token, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.

Top 05 token nổi bật tháng 08/2024

Tên dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng
(Tính đến ngày 31/08)
ORDER
26/08/2024
761.50%
HF
20/08/2024
139.92%
EDLC
01/08/2024
124.76%
DEOD
12/08/2024
113.30%
RFRM
29/08/2024
105.00%

2. Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop


Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện này bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX.

Truy cập trang web chính thức của MEXC. Ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.


3. Hướng dẫn mua MX


Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua và nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trên MEXC. Để tìm hiểu cách mua MX, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút".

Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, người dùng nắm giữ MX còn nhận được ưu đãi giảm phí giao dịch. Nếu là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể sử dụng MX để giảm phí giao dịch Spot và USDT-M Futures, tận hưởng mức ưu đãi giảm 20%. Hơn nữa, nếu nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong tài khoản Spot liên tục 1 ngày, bạn có thể tận hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch.

MEXC thu hút một lượng lớn người dùng nhờ vào sự đa dạng token và tốc độ niêm yết nhanh. Người dùng yêu thích MEXC vì tính thanh khoản sâu, trải nghiệm người dùng mượt mà, bảo mật, ổn định và dịch vụ khách hàng nhanh chóng. MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết", nỗ lực tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, ổn định và đáng tin cậy đến người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Cập nhật và nâng cấp quy tắc về hệ số sự kiện Kickstarter và Launchpool!

Cập nhật và nâng cấp quy tắc về hệ số sự kiện Kickstarter và Launchpool!

Kickstarter và Launchpool là sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành cho người dùng nắm giữ MX. Để khuyến khích người dùng tham gia tích cực và nâng cấp phần thưởng, MEXC đã điều chỉnh quy tắc hệ số p

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 09

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 09

MEXC tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí độc quyền cho người dùng nắm giữ MX, mang đến nhiều phần thưởng airdrop từ nhiều dự án khác nhau. Để khuyến khích người dùng tham gia và tăng lợi nhuận airdro

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 11

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 11

Vào tháng 11/2024, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khép lại với chiến thắng của Donald Trump, đánh dấu ông trở thành tổng thống tiếp theo. Kết quả bầu cử đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi của thị trườ

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 12

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 12

Trong năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 2,022 sự kiện airdrop token mới, với tổng phần thưởng được phân bổ hơn 127 triệu USDT. Trung bình mỗi tháng, người dùng tham gia nhận được 10.62 triệu USDT, v

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng