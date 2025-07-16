Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 08





Vào tháng 8, thị trường tiền mã hoá nhìn chung khá ảm đạm. Xu hướng thị trường liên tục biến động giữa các đợt điều chỉnh và phục hồi, cuối cùng ghi nhận mức giảm nhẹ so với tháng trước. Sự suy thoái thị trường này đã tác động đến giá token MX, với biến động nhẹ quanh mức 3.7 USDT trong suốt tháng 08. Tuy nhiên, so với mức giá 2.6 USDT vào đầu năm, MX đến nay vẫn đạt mức tăng đáng kể khoảng 42.3%.





Việc nắm giữ token MX lâu dài có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn khi giá trị của MX tăng lên. Bên cạnh việc tăng giá, MEXC còn tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX, mang lại thêm cơ hội nhận thưởng. Để tìm hiểu chi tiết về lợi ích của MX, vui lòng tham khảo " 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX.









Trong tháng 08 năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 120 sự kiện airdrop và phân bổ phần thưởng trị giá hơn 6.34 triệu USDT, với APY lên đến 42%.





Theo số liệu thống kê từ MEXC, trong bảng dưới đây về các sự kiện airdrop tháng 08, 05 token hàng đầu đều ghi nhận mức tăng hơn 100%. Token ORDER có mức tăng cao nhất lên đến 761.5%. Ngoài ra, trong so sánh về tăng trưởng token, 03 token hàng đầu đều có mức tăng hơn 120%, với HF và EDLC có mức tăng lần lượt là 139.92% và 124.76%. Để biết thông tin chi tiết về mức tăng của các token, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.





Tên dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng trưởng (Tính đến ngày 31/08) ORDER 26/08/2024 761.50% HF 20/08/2024 139.92% EDLC 01/08/2024 124.76% DEOD 12/08/2024 113.30% RFRM 29/08/2024 105.00%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện này bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX.





Truy cập trang web chính thức của MEXC. Ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua và nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trên MEXC. Để tìm hiểu cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút ".





Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, người dùng nắm giữ MX còn nhận được ưu đãi giảm phí giao dịch. Nếu là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể sử dụng MX để giảm phí giao dịch Spot và USDT-M Futures, tận hưởng mức ưu đãi giảm 20%. Hơn nữa, nếu nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong tài khoản Spot liên tục 1 ngày, bạn có thể tận hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch.





