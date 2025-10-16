Giải thích về phí giao dịch và tỷ lệ Funding trên MEXC: Hướng dẫn mới nhất về tỷ lệ Spot và Futures





Dù bạn là nhà giao dịch tiền mã hoá dày dạn kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu, việc hiểu rõ phí giao dịch là điều cần thiết để điều hướng thị trường và nâng cao trải nghiệm giao dịch. MEXC, sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, cung cấp cấu trúc phí minh bạch giúp nhà giao dịch quản lý chi phí hiệu quả cả ở thị trường Spot và Futures.













Trong giao dịch Futures trên MEXC, người dùng có thể đóng hai vai trò:





Maker : Lệnh Limit không khớp ngay với các lệnh Maker hiện tại, mà được đặt trong sổ lệnh như một lệnh chờ khớp , từ đó bổ sung thanh khoản cho thị trường.

Taker: Lệnh Limit hoặc lệnh Market khớp trực tiếp với các lệnh Maker hiện tại, làm giảm thanh khoản khỏi thị trường.

Hiện tại, tỷ lệ phí giao dịch Futures trên MEXC là: 0.000% cho lệnh Maker và 0.020% cho lệnh Taker. Nếu bạn nắm giữ token MX và chuyển vào tài khoản Futures, token MX có thể được sử dụng để khấu trừ phí giao dịch với ưu đãi giảm 20%. Nếu nắm giữ hơn 500 MX, bạn có thể nhận được ưu đãi giảm 50%.







Ví dụ: Một người dùng mở vị thế Short BTCUSDT Futures Vĩnh cửu tương đương 1 BTC, với giá trị vị thế là 100,000 USDT:

Nếu được khớp bằng lệnh Maker: Phí = 100,000 × 0.000% = 0 USDT

Nếu được khớp bằng lệnh Taker: Phí = 100,000 × 0.020% = 20 USDT





Lưu ý: Không tính phí đối với các lệnh chưa khớp hoặc đã huỷ.





Ngoài ra, một số cặp giao dịch Futures Vĩnh cửu trên MEXC sẽ áp dụng tỷ lệ phí theo cấp độ, được thiết kế nhằm khuyến khích hoạt động giao dịch tích cực giữa những người dùng ở các cấp độ khác nhau. Vì mức phí có thể khác nhau tùy theo khu vực, bạn có thể kiểm tra Cấp độ người dùng hiện tại và cấp độ phí tương ứng trên trang giao dịch Futures. Khi khối lượng giao dịch tăng lên, bạn sẽ được nâng cấp lên các cấp cao hơn với mức phí ưu đãi hơn, đồng thời tiếp tục được hưởng lợi từ thanh khoản sâu và độ sâu thị trường vượt trội của MEXC.











Tỷ lệ Funding là cơ chế do các sàn giao dịch tiền mã hoá đặt ra để giữ giá Futures Vĩnh cửu sát với giá tài sản cơ sở. Cơ chế này áp dụng riêng cho Futures Vĩnh cửu, là quá trình trao đổi phí Funding giữa các nhà giao dịch Long và Short. Sàn giao dịch không thu phí này, thay vào đó, cơ chế này điều chỉnh chi phí hoặc lợi nhuận khi nắm giữ vị thế, khuyến khích giá Futures Vĩnh cửu duy trì gần với giá tài sản cơ sở.





Trên MEXC, cơ chế tỷ lệ Funding đảm bảo giá Futures Vĩnh cửu được neo sát với giá chỉ số Spot, đảm bảo công bằng và sự ổn định thị trường.





Thông thường, các quy tắc thanh toán Funding như sau:





Nếu tỷ lệ Funding dương, vị thế Long trả phí Funding trong khi vị thế Short nhận phí Funding. Ngược lại, nếu tỷ lệ Funding âm, vị thế Long nhận phí Funding và vị thế Short trả phí Funding.

Chỉ những người dùng nắm giữ vị thế tại thời điểm Funding mới cần trả hoặc nhận phí Funding. Nếu vị thế được đóng trước khi Funding diễn ra, sẽ không cần trả hoặc nhận phí Funding.

Do việc thanh toán phí Funding cần thời gian xử lý, các lệnh được khớp trong vòng ±15 giây quanh thời điểm Funding có thể sẽ không được tính vào thanh toán phí Funding. Phí Funding được trao đổi trực tiếp giữa người dùng, và MEXC Futures không thu bất kỳ phí Funding nào.









Tương tự như Futures, giao dịch Spot trên MEXC cũng có hai vai trò: Maker và Taker.





Maker : Lệnh Limit không khớp ngay với các lệnh Maker hiện tại, mà được đặt trong sổ lệnh như một lệnh chờ khớp, từ đó bổ sung thanh khoản cho thị trường.

Taker: Lệnh Limit hoặc lệnh Market khớp trực tiếp với các lệnh Maker hiện tại, làm giảm thanh khoản khỏi thị trường.



Hiện tại, tỷ lệ phí giao dịch Spot trên MEXC là: 0.0000% cho lệnh Maker và 0.0500% cho lệnh Taker. Nếu nắm giữ token MX, bạn có thể nhận ưu đãi giảm 20% phí giao dịch. Nếu nắm giữ hơn 500 MX, bạn sẽ đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm 50%.





Ví dụ: Một người dùng bán 1 BTC trên thị trường BTC/USDT Spot và nhận được 100,000 USDT:



Nếu được khớp bằng lệnh Maker: Phí = 100,000 × 0.0% = 0 USDT

Nếu được khớp bằng lệnh Taker: Phí = 100,000 × 0.05% = 50 USDT





Lưu ý: Không tính phí đối với các lệnh chưa khớp hoặc đã huỷ.









Phí thường bị bỏ qua, nhưng là yếu tố quan trọng quyết định lợi nhuận dài hạn.





Giảm chi phí : Lựa chọn chiến lược giữa lệnh Maker và Taker, hoặc dùng MX để khấu trừ phí, có thể giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch.

Nâng cao chiến lược : Tỷ lệ Funding trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí nắm giữ vị thế, giúp nhà giao dịch quyết định có nên duy trì vị thế dài hạn hay không.

Tăng cường nhận thức rủi ro : Hiểu rõ cơ chế phí giúp nhà giao dịch tránh tổn thất không cần thiết do phí Funding bị bỏ qua.

Tăng lợi nhuận: Với cùng một chiến lược giao dịch, nếu biết tận dụng cấu trúc phí hiệu quả có thể đạt lợi nhuận ròng cao hơn.













Truy cập trang web chính thức của MEXC và vào trang Phí giao dịch để xem thông tin chi tiết về cả phí giao dịch Futures và Spot.













Mở App MEXC, nhấn vào biểu tượng người dùng, sau đó vào Cài đặt phí để xem thông tin phí liên quan.











Lưu ý: Tỷ lệ phí có thể thay đổi ở các quốc gia, khu vực và cặp giao dịch khác nhau. Vui lòng tham khảo tỷ lệ hiển thị trên trang Phí giao dịch MEXC làm tiêu chuẩn. Khi giao dịch trên MEXC, hãy luôn chú ý đến bất kỳ thay đổi nào của tỷ lệ phí để tính toán chi phí giao dịch tốt hơn.











Hiểu rõ phí giao dịch và tỷ lệ Funding trên MEXC không chỉ giúp bạn tính toán chi phí chính xác hơn, mà còn nâng cao hiệu quả tổng thể của chiến lược giao dịch. Dù ở Spot hay Futures, việc nắm vững cấu trúc phí là một bước quan trọng để giao dịch chuyên nghiệp hơn.





Để tiết kiệm phí, bạn có thể bật tính năng khấu trừ MX để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch. Về lâu dài, số tiền tiết kiệm tích luỹ có thể sẽ rất đáng kể.





Hiện tại, MEXC đang triển khai sự kiện Lễ hội 0 phí , cơ hội độc quyền để giao dịch với 0 phí. Sự kiện này cho phép người dùng giảm đáng kể chi phí giao dịch, đạt được mục tiêu "tiết kiệm nhiều hơn, giao dịch nhiều hơn, lợi nhuận nhiều hơn". Trên MEXC, bạn có thể tận dụng tối đa ưu đãi này để giao dịch chi phí thấp, dẫn đầu xu hướng thị trường và nắm bắt ngay cả những cơ hội đầu tư ngắn ngủi nhất, từ đó tăng tốc hành trình hướng tới tăng trưởng tài sản dài hạn.





