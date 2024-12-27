Ціна Zus (ZCN)
Поточна ціна Zus (ZCN) сьогодні становить 0.04981464 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47M USD. Ціна ZCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.28K USD
- зміна ціни Zus протягом дня — -6.31%
- циркуляційна пропозиція – 48.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zus до USD становила $ -0.00335952556618487.
За останні 30 днів зміна ціни Zus до USD становила $ +0.0157176048.
За останні 60 днів зміна ціни Zus до USD становила $ +0.0204675603.
За останні 90 днів зміна ціни Zus до USD становила $ -0.00045206771676645.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00335952556618487
|-6.31%
|30 днів
|$ +0.0157176048
|+31.55%
|60 днів
|$ +0.0204675603
|+41.09%
|90 днів
|$ -0.00045206771676645
|-0.89%
Останній аналіз цін Zus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.10%
-6.31%
-5.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Züs (formerly 0Chain) is a high performance storage network that powers limitless applications. It's a new way to earn a passive income from storage.
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