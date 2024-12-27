Сьогоднішня ціна Zus (ZCN)

Поточна ціна Zus (ZCN) сьогодні становить 0.04981464 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47M USD. Ціна ZCN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.28K USD

- зміна ціни Zus протягом дня — -6.31%

- циркуляційна пропозиція – 48.40M USD

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