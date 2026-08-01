Сьогоднішня ціна Yippee

Поточна ціна Yippee (TBH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TBH до USD становить $ 0 за TBH.

Yippee наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 137,406, з циркуляційною пропозицією у 999.99M TBH. Протягом останніх 24 годин TBH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00333556, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TBH змінився на +0.41% за останню годину та на +9.86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.16K.

Ринкова інформація щодо Yippee (TBH)

Ринкова капіталізація $ 137.41K$ 137.41K $ 137.41K Обсяг (за 24 год) $ 1.16K$ 1.16K $ 1.16K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 137.41K$ 137.41K $ 137.41K Циркуляційне постачання 999.99M 999.99M 999.99M Загальна пропозиція 999,991,960.296263 999,991,960.296263 999,991,960.296263

Поточна ринкова капіталізація Yippee — $ 137.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.16K. Циркуляційна пропозиція TBH — 999.99M, зі загальною пропозицією 999991960.296263. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 137.41K.