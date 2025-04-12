Сьогоднішня ціна Yield Optimizer ETH (YOETH)

Поточна ціна Yield Optimizer ETH (YOETH) сьогодні становить 1,636.91 USD з ринковою капіталізацією $ 289.76K USD. Ціна YOETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yield Optimizer ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Yield Optimizer ETH протягом дня — +1.39%

- циркуляційна пропозиція – 177.02 USD

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