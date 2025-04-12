Ціна Yield Optimizer ETH (YOETH)
Поточна ціна Yield Optimizer ETH (YOETH) сьогодні становить 1,636.91 USD з ринковою капіталізацією $ 289.76K USD. Ціна YOETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yield Optimizer ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yield Optimizer ETH протягом дня — +1.39%
- циркуляційна пропозиція – 177.02 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yield Optimizer ETH до USD становила $ +22.46.
За останні 30 днів зміна ціни Yield Optimizer ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yield Optimizer ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yield Optimizer ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +22.46
|+1.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yield Optimizer ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
+1.39%
-12.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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