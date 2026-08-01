Сьогоднішня ціна WUFFI

Поточна ціна WUFFI (WUF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WUF до USD становить $ 0 за WUF.

WUFFI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 924 804, з циркуляційною пропозицією у 82,55T WUF. Протягом останніх 24 годин WUF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WUF змінився на +0,19% за останню годину та на +0,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо WUFFI (WUF)

Ринкова капіталізація $ 924,80K$ 924,80K $ 924,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 924,80K$ 924,80K $ 924,80K Циркуляційне постачання 82,55T 82,55T 82,55T Загальна пропозиція 82 554 294 493 696,06 82 554 294 493 696,06 82 554 294 493 696,06

Поточна ринкова капіталізація WUFFI — $ 924,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WUF — 82,55T, зі загальною пропозицією 82554294493696.06. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 924,80K.