Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна WUFFI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WUF становить 924 804 USD. Відстежуйте оновлення цін WUF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна WUFFI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WUF становить 924 804 USD. Відстежуйте оновлення цін WUF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WUF

Інформація про ціну WUF

Що таке WUF

Whitepaper WUF

Офіційний вебсайт WUF

Токеноміка WUF

Прогноз ціни WUF

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип WUFFI

Ціна WUFFI (WUF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WUF до USD:

$0,000000011219
$0,000000011219$0,000000011219
-1,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни WUFFI (WUF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:39:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна WUFFI

Поточна ціна WUFFI (WUF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WUF до USD становить $ 0 за WUF.

WUFFI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 924 804, з циркуляційною пропозицією у 82,55T WUF. Протягом останніх 24 годин WUF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WUF змінився на +0,19% за останню годину та на +0,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо WUFFI (WUF)

$ 924,80K
$ 924,80K$ 924,80K

--
----

$ 924,80K
$ 924,80K$ 924,80K

82,55T
82,55T 82,55T

82 554 294 493 696,06
82 554 294 493 696,06 82 554 294 493 696,06

Поточна ринкова капіталізація WUFFI — $ 924,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WUF — 82,55T, зі загальною пропозицією 82554294493696.06. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 924,80K.

Історія ціни WUFFI у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,19%

-2,38%

+0,61%

+0,61%

Історія ціни WUFFI (WUF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WUFFI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WUFFI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WUFFI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WUFFI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,38%
30 днів$ 0-2,95%
60 днів$ 0+11,90%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни WUFFI

Прогноз ціни WUFFI (WUF) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WUF у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни WUFFI (WUF) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна WUFFI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне WUFFI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WUF на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни WUFFI.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Про WUFFI

Яка зараз актуальна вартість WUFFI?

Сьогодні WUFFI торгується за ціною ₴, змінивши свою ціну на -2.38% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є WUF саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має WUFFI сьогодні?

WUFFI має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував WUF протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі WUF сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику WUFFI?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Solana Ecosystem,Meme,Base Ecosystem, побудований на --, профіль ризику WUF може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про WUFFI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:39:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для WUFFI (WUF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про WUFFI

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,2920
$0,2920$0,2920

+192,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,38158
$0,38158$0,38158

-10,46%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01476
$0,01476$0,01476

-20,00%

AurumX

AurumX

UMX

$0,12502
$0,12502$0,12502

-28,47%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00700
$0,00700$0,00700

+55,55%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003373
$0,0003373$0,0003373

+27,28%

Myros

Myros

MY

$0,0120
$0,0120$0,0120

+17,64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8317
$2,8317$2,8317

+17,01%

Cap

Cap

CAP

$0,05546
$0,05546$0,05546

+10,08%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?