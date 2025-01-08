Ціна Wrapped Pulse (WPLS)
Поточна ціна Wrapped Pulse (WPLS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WPLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Pulse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.50M USD
- зміна ціни Wrapped Pulse протягом дня — -7.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Pulse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Pulse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Pulse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Pulse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.59%
|30 днів
|$ 0
|-45.99%
|60 днів
|$ 0
|-12.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Pulse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-7.59%
-13.02%
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