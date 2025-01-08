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Ціна Wrapped BounceBit (WBB)

USD

Графік ціни Wrapped BounceBit (WBB) в реальному часі

$0.37968
$0.37968$0.37968
-13.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped BounceBit (WBB)

Поточна ціна Wrapped BounceBit (WBB) сьогодні становить 0.37968 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped BounceBit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.52K USD
- зміна ціни Wrapped BounceBit протягом дня — -13.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped BounceBit (WBB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped BounceBit до USD становила $ -0.0613834299130252.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped BounceBit до USD становила $ -0.0512832636.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped BounceBit до USD становила $ +0.1235116505.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped BounceBit до USD становила $ +0.0766730148563007.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0613834299130252-13.91%
30 днів$ -0.0512832636-13.50%
60 днів$ +0.1235116505+32.53%
90 днів$ +0.0766730148563007+25.30%

Аналіз цін Wrapped BounceBit (WBB)

Останній аналіз цін Wrapped BounceBit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.376333
$ 0.376333$ 0.376333

$ 0.445834
$ 0.445834$ 0.445834

$ 0.863107
$ 0.863107$ 0.863107

+0.06%

-13.91%

-8.31%

Ринкова інформація Wrapped BounceBit (WBB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 136.52K
$ 136.52K$ 136.52K

0.00
0.00 0.00

Що таке Wrapped BounceBit ( WBB)

Wrapped BB (WBB) is a token pegged to the value of BounceBit Coin (BB), the native token of the BounceBit network. Similar to wrapped ETH (WETH) and wrapped BNB (WBNB), WBB allows users to use BB to participate in DeFi, such as providing liquidity in liquidity pools, yield farming and trading on decentralized exchanges (DEXs).

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Ресурс Wrapped BounceBit (WBB)

Офіційний вебсайт

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