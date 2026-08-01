Сьогоднішня ціна Wolfies

Поточна ціна Wolfies (PACK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PACK до USD становить $ 0 за PACK.

Wolfies наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 852,270, з циркуляційною пропозицією у 11.12B PACK. Протягом останніх 24 годин PACK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PACK змінився на +0.25% за останню годину та на -3.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wolfies (PACK)

Ринкова капіталізація $ 852.27K$ 852.27K $ 852.27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 852.27K$ 852.27K $ 852.27K Циркуляційне постачання 11.12B 11.12B 11.12B Загальна пропозиція 11,122,056,910.65028 11,122,056,910.65028 11,122,056,910.65028

Поточна ринкова капіталізація Wolfies — $ 852.27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PACK — 11.12B, зі загальною пропозицією 11122056910.65028. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 852.27K.