Сьогоднішня ціна Wizardia (WZRD)

Поточна ціна Wizardia (WZRD) сьогодні становить 0.00145349 USD з ринковою капіталізацією $ 152.52K USD. Ціна WZRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wizardia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.22K USD

- зміна ціни Wizardia протягом дня — -1.11%

- циркуляційна пропозиція – 105.13M USD

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