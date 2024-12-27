Ціна Wizardia (WZRD)
Поточна ціна Wizardia (WZRD) сьогодні становить 0.00145349 USD з ринковою капіталізацією $ 152.52K USD. Ціна WZRD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wizardia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.22K USD
- зміна ціни Wizardia протягом дня — -1.11%
- циркуляційна пропозиція – 105.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wizardia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wizardia до USD становила $ -0.0003044494.
За останні 60 днів зміна ціни Wizardia до USD становила $ -0.0003044382.
За останні 90 днів зміна ціни Wizardia до USD становила $ -0.0001569304406952112.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.11%
|30 днів
|$ -0.0003044494
|-20.94%
|60 днів
|$ -0.0003044382
|-20.94%
|90 днів
|$ -0.0001569304406952112
|-9.74%
Останній аналіз цін Wizardia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
-1.11%
-1.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments.
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