Ціна web3war (FPS)
Поточна ціна web3war (FPS) сьогодні становить 0.059409 USD з ринковою капіталізацією $ 2.00M USD. Ціна FPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності web3war:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.42K USD
- зміна ціни web3war протягом дня — -8.15%
- циркуляційна пропозиція – 33.57M USD
Отримуйте оновлення цін FPS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FPS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни web3war до USD становила $ -0.00527456973498225.
За останні 30 днів зміна ціни web3war до USD становила $ -0.0028804037.
За останні 60 днів зміна ціни web3war до USD становила $ +0.1668225750.
За останні 90 днів зміна ціни web3war до USD становила $ +0.036472631911873103.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00527456973498225
|-8.15%
|30 днів
|$ -0.0028804037
|-4.84%
|60 днів
|$ +0.1668225750
|+280.80%
|90 днів
|$ +0.036472631911873103
|+159.02%
Останній аналіз цін web3war: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.64%
-8.15%
+24.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FPS до AUD
A$0.09564849
|1 FPS до GBP
￡0.04693311
|1 FPS до EUR
€0.05643855
|1 FPS до USD
$0.059409
|1 FPS до MYR
RM0.26555823
|1 FPS до TRY
₺2.0911968
|1 FPS до JPY
¥9.3687993
|1 FPS до RUB
₽6.1013043
|1 FPS до INR
₹5.07709314
|1 FPS до IDR
Rp958.20954327
|1 FPS до PHP
₱3.43918701
|1 FPS до EGP
￡E.3.02213583
|1 FPS до BRL
R$0.3683358
|1 FPS до CAD
C$0.08554896
|1 FPS до BDT
৳7.10115777
|1 FPS до NGN
₦91.96394382
|1 FPS до UAH
₴2.49280164
|1 FPS до VES
Bs3.029859
|1 FPS до PKR
Rs16.53887151
|1 FPS до KZT
₸31.10417604
|1 FPS до THB
฿2.0258469
|1 FPS до TWD
NT$1.95158565
|1 FPS до CHF
Fr0.0534681
|1 FPS до HKD
HK$0.46101384
|1 FPS до MAD
.د.م0.59943681