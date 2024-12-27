Сьогоднішня ціна web3war (FPS)

Поточна ціна web3war (FPS) сьогодні становить 0.059409 USD з ринковою капіталізацією $ 2.00M USD. Ціна FPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності web3war:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.42K USD

- зміна ціни web3war протягом дня — -8.15%

- циркуляційна пропозиція – 33.57M USD

Отримуйте оновлення цін FPS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FPS.