Інформація щодо ціни VPay (VPAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00289374 $ 0,00289374 $ 0,00289374 Мін. за 24 год $ 0,00450348 $ 0,00450348 $ 0,00450348 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00289374$ 0,00289374 $ 0,00289374 Макс. за 24 год $ 0,00450348$ 0,00450348 $ 0,00450348 Рекордний максимум $ 0,00796127$ 0,00796127 $ 0,00796127 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -8,63% Зміна ціни (1 дн.) +28,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,14% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,14%

Актуальна ціна VPay (VPAY) становить $0,00411448. За останні 24 години VPAY торгувався між мінімумом у $ 0,00289374 і максимумом у $ 0,00450348, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VPAY становить $ 0,00796127, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VPAY змінився на -8,63% за останню годину, +28,70% за 24 години та на +4,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VPay (VPAY)

Ринкова капіталізація $ 4,23M$ 4,23M $ 4,23M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,23M$ 4,23M $ 4,23M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VPay — $ 4,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VPAY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,23M.