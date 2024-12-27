Ціна Virtua (TVK)
Поточна ціна Virtua (TVK) сьогодні становить 0.11473 USD з ринковою капіталізацією $ 18.51M USD. Ціна TVK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Virtua:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.88K USD
- зміна ціни Virtua протягом дня — +2.22%
- циркуляційна пропозиція – 161.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virtua до USD становила $ +0.00248665.
За останні 30 днів зміна ціни Virtua до USD становила $ -0.0180820560.
За останні 60 днів зміна ціни Virtua до USD становила $ +0.0546688794.
За останні 90 днів зміна ціни Virtua до USD становила $ +0.00418403772757559.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00248665
|+2.22%
|30 днів
|$ -0.0180820560
|-15.76%
|60 днів
|$ +0.0546688794
|+47.65%
|90 днів
|$ +0.00418403772757559
|+3.78%
Останній аналіз цін Virtua: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.46%
+2.22%
+7.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences.
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