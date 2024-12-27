Сьогоднішня ціна Virtua (TVK)

Поточна ціна Virtua (TVK) сьогодні становить 0.11473 USD з ринковою капіталізацією $ 18.51M USD. Ціна TVK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Virtua:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.88K USD

- зміна ціни Virtua протягом дня — +2.22%

- циркуляційна пропозиція – 161.83M USD

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