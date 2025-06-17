Ціна Vidaio (SN85)
Поточна ціна Vidaio (SN85) сьогодні становить 5,66 USD з ринковою капіталізацією $ 2,66M USD. Ціна SN85 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vidaio:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Vidaio протягом дня — +1,75%
- циркуляційна пропозиція – 470,54K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vidaio до USD становила $ +0,097167.
За останні 30 днів зміна ціни Vidaio до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vidaio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vidaio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,097167
|+1,75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vidaio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,13%
+1,75%
-29,01%
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