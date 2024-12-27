Ціна Vertcoin (VTC)
Поточна ціна Vertcoin (VTC) сьогодні становить 0.052617 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74M USD. Ціна VTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vertcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.77K USD
- зміна ціни Vertcoin протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 71.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vertcoin до USD становила $ +0.00035021.
За останні 30 днів зміна ціни Vertcoin до USD становила $ -0.0039690528.
За останні 60 днів зміна ціни Vertcoin до USD становила $ -0.0052380433.
За останні 90 днів зміна ціни Vertcoin до USD становила $ -0.0038219315841489.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00035021
|+0.67%
|30 днів
|$ -0.0039690528
|-7.54%
|60 днів
|$ -0.0052380433
|-9.95%
|90 днів
|$ -0.0038219315841489
|-6.77%
Останній аналіз цін Vertcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
+0.67%
+11.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vertcoin (VTC) is a cryptocurrency that was created in 2014 to make mining accessible and easy to everyone. It allows for GPU mining and gaming simultaneously. Even from your home computer. Vertcoin is not funded nor controlled by any entity, it is simply an ASIC resistant P2P variant of Bitcoin that takes on the same maximum low coin supply as Litecoin (84,000,000).
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