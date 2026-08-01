Сьогоднішня ціна Veilbound

Поточна ціна Veilbound (VEIL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VEIL до USD становить $ 0 за VEIL.

Veilbound наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 456 313, з циркуляційною пропозицією у 999,96M VEIL. Протягом останніх 24 годин VEIL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VEIL змінився на +15,40% за останню годину та на +35,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,79K.

Ринкова інформація щодо Veilbound (VEIL)

Ринкова капіталізація $ 456,31K$ 456,31K $ 456,31K Обсяг (за 24 год) $ 15,79K$ 15,79K $ 15,79K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 456,31K$ 456,31K $ 456,31K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 956 279,339599 999 956 279,339599 999 956 279,339599

Поточна ринкова капіталізація Veilbound — $ 456,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,79K. Циркуляційна пропозиція VEIL — 999,96M, зі загальною пропозицією 999956279.339599. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 456,31K.