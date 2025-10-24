Інформація щодо ціни VCRED (VCRED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,995014 $ 0,995014 $ 0,995014 Мін. за 24 год $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,995014$ 0,995014 $ 0,995014 Макс. за 24 год $ 1,004$ 1,004 $ 1,004 Рекордний максимум $ 1,004$ 1,004 $ 1,004 Найнижча ціна $ 0,985855$ 0,985855 $ 0,985855 Зміна ціни (за 1 год) -0,07% Зміна ціни (1 дн.) -0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,37%

Актуальна ціна VCRED (VCRED) становить $0,997423. За останні 24 години VCRED торгувався між мінімумом у $ 0,995014 і максимумом у $ 1,004, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VCRED становить $ 1,004, тоді як його історичний мінімум — $ 0,985855.

Що стосується короткострокових результатів, то VCRED змінився на -0,07% за останню годину, -0,13% за 24 години та на +0,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VCRED (VCRED)

Ринкова капіталізація $ 12,57M$ 12,57M $ 12,57M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 997,42M$ 997,42M $ 997,42M Циркуляційне постачання 12,60M 12,60M 12,60M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VCRED — $ 12,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VCRED — 12,60M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 997,42M.