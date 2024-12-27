Сьогоднішня ціна Validity (VAL)

Поточна ціна Validity (VAL) сьогодні становить 0.824327 USD з ринковою капіталізацією $ 4.32M USD. Ціна VAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Validity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 218.64K USD

- зміна ціни Validity протягом дня — -0.60%

- циркуляційна пропозиція – 5.25M USD

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