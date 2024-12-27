Ціна Validity (VAL)
Поточна ціна Validity (VAL) сьогодні становить 0.824327 USD з ринковою капіталізацією $ 4.32M USD. Ціна VAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Validity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 218.64K USD
- зміна ціни Validity протягом дня — -0.60%
- циркуляційна пропозиція – 5.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Validity до USD становила $ -0.005034910075691.
За останні 30 днів зміна ціни Validity до USD становила $ -0.0682292160.
За останні 60 днів зміна ціни Validity до USD становила $ -0.1134132167.
За останні 90 днів зміна ціни Validity до USD становила $ -0.20304815228338.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.005034910075691
|-0.60%
|30 днів
|$ -0.0682292160
|-8.27%
|60 днів
|$ -0.1134132167
|-13.75%
|90 днів
|$ -0.20304815228338
|-19.76%
Останній аналіз цін Validity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
-0.60%
+2.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain.
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