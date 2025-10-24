Інформація щодо ціни USX (USX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Мін. за 24 год $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Макс. за 24 год $ 1,001$ 1,001 $ 1,001 Рекордний максимум $ 1,017$ 1,017 $ 1,017 Найнижча ціна $ 0,999188$ 0,999188 $ 0,999188 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,00%

Актуальна ціна USX (USX) становить $1. За останні 24 години USX торгувався між мінімумом у $ 1,0 і максимумом у $ 1,001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USX становить $ 1,017, тоді як його історичний мінімум — $ 0,999188.

Що стосується короткострокових результатів, то USX змінився на +0,00% за останню годину, +0,01% за 24 години та на +0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо USX (USX)

Ринкова капіталізація $ 212,75M$ 212,75M $ 212,75M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 212,75M$ 212,75M $ 212,75M Циркуляційне постачання 212,67M 212,67M 212,67M Загальна пропозиція 212 672 122,762897 212 672 122,762897 212 672 122,762897

Поточна ринкова капіталізація USX — $ 212,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USX — 212,67M, зі загальною пропозицією 212672122.762897. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 212,75M.