Ціна USX (USX)

Актуальна ціна USX (USX) становить $1. За останні 24 години USX торгувався між мінімумом у $ 1,0 і максимумом у $ 1,001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USX становить $ 1,017, тоді як його історичний мінімум — $ 0,999188.

Що стосується короткострокових результатів, то USX змінився на +0,00% за останню годину, +0,01% за 24 години та на +0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація USX — $ 212,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USX — 212,67M, зі загальною пропозицією 212672122.762897. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 212,75M.

Історія ціни USX (USX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни USX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USX до USD становила $ 0.

Що таке USX (USX)

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни USX (USD)

Скільки коштуватиме USX (USX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів USX (USX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо USX.

Перегляньте прогноз ціни USX вже зараз!

Токеноміка USX (USX)

Розуміння токеноміки USX (USX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про USX (USX)

Скільки сьогодні коштує USX (USX)?
Актуальна ціна USX у USD становить 1,0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна USX до USD?
Поточна ціна USX до USD — $ 1,0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація USX?
Ринкова капіталізація USX — $ 212,75M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція USX?
Циркуляційна пропозиція USX — 212,67M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) USX?
USX досяг історичної максимальної ціни у 1,017 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) USX?
Історична мінімальна ціна USX становила 0,999188 USD.
Який обсяг торгівлі USX?
Актуальний обсяг торгівлі USX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна USX цього року?
USX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни USX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для USX (USX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

