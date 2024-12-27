Сьогоднішня ціна Uranus (URS)

Поточна ціна Uranus (URS) сьогодні становить 0.0014616 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна URS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Uranus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.91K USD

- зміна ціни Uranus протягом дня — +3.98%

- циркуляційна пропозиція – 996.62M USD

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