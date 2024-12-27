Ціна Uranus (URS)
Поточна ціна Uranus (URS) сьогодні становить 0.0014616 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна URS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Uranus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.91K USD
- зміна ціни Uranus протягом дня — +3.98%
- циркуляційна пропозиція – 996.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Uranus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Uranus до USD становила $ -0.0002726293.
За останні 60 днів зміна ціни Uranus до USD становила $ -0.0010841520.
За останні 90 днів зміна ціни Uranus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.98%
|30 днів
|$ -0.0002726293
|-18.65%
|60 днів
|$ -0.0010841520
|-74.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Uranus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.67%
+3.98%
+1.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges
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