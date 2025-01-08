Сьогоднішня ціна UpStable (USTX)

Поточна ціна UpStable (USTX) сьогодні становить 0.00355983 USD з ринковою капіталізацією $ 22.50K USD. Ціна USTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UpStable:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.07 USD

- зміна ціни UpStable протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 6.32M USD

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