Сьогоднішня ціна UpScalp

Поточна ціна UpScalp (UPSCALP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UPSCALP до USD становить $ 0 за UPSCALP.

UpScalp наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48 115, з циркуляційною пропозицією у 896,86M UPSCALP. Протягом останніх 24 годин UPSCALP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UPSCALP змінився на +0,19% за останню годину та на -7,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо UpScalp (UPSCALP)

Ринкова капіталізація $ 48,12K$ 48,12K $ 48,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,64K$ 53,64K $ 53,64K Циркуляційне постачання 896,86M 896,86M 896,86M Загальна пропозиція 999 856 142,492766 999 856 142,492766 999 856 142,492766

Поточна ринкова капіталізація UpScalp — $ 48,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UPSCALP — 896,86M, зі загальною пропозицією 999856142.492766. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,64K.