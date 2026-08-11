Сьогоднішня ціна Universal USD

Поточна ціна Universal USD (USDU) сьогодні становить $ 1.001, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDU до USD становить $ 1.001 за USDU.

Universal USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30,670,051, з циркуляційною пропозицією у 30.65M USDU. Протягом останніх 24 годин USDU торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.002, тоді як історичний мінімум — $ 0.997806.

У короткостроковій динаміці USDU змінився на -- за останню годину та на -0.03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 498.90.

Ринкова інформація щодо Universal USD (USDU)

Ринкова капіталізація $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M Обсяг (за 24 год) $ 498.90$ 498.90 $ 498.90 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M Циркуляційне постачання 30.65M 30.65M 30.65M Загальна пропозиція 30,651,543.81 30,651,543.81 30,651,543.81

Поточна ринкова капіталізація Universal USD — $ 30.67M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 498.90. Циркуляційна пропозиція USDU — 30.65M, зі загальною пропозицією 30651543.81. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30.67M.