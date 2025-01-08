Ціна Universal Operating System ($UOS)
Поточна ціна Universal Operating System ($UOS) сьогодні становить 0.00858184 USD з ринковою капіталізацією $ 8.69M USD. Ціна $UOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Universal Operating System:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.42M USD
- зміна ціни Universal Operating System протягом дня — -21.33%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Universal Operating System до USD становила $ -0.002327829997903958.
За останні 30 днів зміна ціни Universal Operating System до USD становила $ +0.4652001072.
За останні 60 днів зміна ціни Universal Operating System до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Universal Operating System до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002327829997903958
|-21.33%
|30 днів
|$ +0.4652001072
|+5,420.75%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Universal Operating System: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.46%
-21.33%
+416.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Universal Operating System ($UOS) is a blockchain project designed to integrate human creativity with AI capabilities in a decentralized framework. Launched on November 18, 2024, $UOS aims to empower users to interact with AI agents, contribute to their development, and participate in a shared ecosystem. The project explores innovative applications such as autonomous AI swarms to create memecoins and other intelligent agents, offering both creative and practical solutions. With 1,670 holders and a growing Discord community of over 250 members, $UOS represents a collaborative approach to shaping the future of decentralized AI.
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