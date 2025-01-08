Сьогоднішня ціна Universal Operating System ($UOS)

Поточна ціна Universal Operating System ($UOS) сьогодні становить 0.00858184 USD з ринковою капіталізацією $ 8.69M USD. Ціна $UOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Universal Operating System:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.42M USD

- зміна ціни Universal Operating System протягом дня — -21.33%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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