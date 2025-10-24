Інформація щодо ціни Unit Plasma (UXPL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,350621 $ 0,350621 $ 0,350621 Мін. за 24 год $ 0,375601 $ 0,375601 $ 0,375601 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,350621$ 0,350621 $ 0,350621 Макс. за 24 год $ 0,375601$ 0,375601 $ 0,375601 Рекордний максимум $ 1,57$ 1,57 $ 1,57 Найнижча ціна $ 0,339125$ 0,339125 $ 0,339125 Зміна ціни (за 1 год) +0,68% Зміна ціни (1 дн.) +5,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,06%

Актуальна ціна Unit Plasma (UXPL) становить $0,372867. За останні 24 години UXPL торгувався між мінімумом у $ 0,350621 і максимумом у $ 0,375601, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UXPL становить $ 1,57, тоді як його історичний мінімум — $ 0,339125.

Що стосується короткострокових результатів, то UXPL змінився на +0,68% за останню годину, +5,23% за 24 години та на -13,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unit Plasma (UXPL)

Ринкова капіталізація $ 134,37M$ 134,37M $ 134,37M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,73B$ 3,73B $ 3,73B Циркуляційне постачання 360,06M 360,06M 360,06M Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unit Plasma — $ 134,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UXPL — 360,06M, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,73B.