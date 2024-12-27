Ціна Typus (TYPUS)
Поточна ціна Typus (TYPUS) сьогодні становить 0.04996071 USD з ринковою капіталізацією $ 9.99M USD. Ціна TYPUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Typus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72K USD
- зміна ціни Typus протягом дня — +2.74%
- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Typus до USD становила $ +0.00133456.
За останні 30 днів зміна ціни Typus до USD становила $ -0.0114547617.
За останні 60 днів зміна ціни Typus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Typus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00133456
|+2.74%
|30 днів
|$ -0.0114547617
|-22.92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Typus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.24%
+2.74%
-0.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation.
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