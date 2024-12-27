Сьогоднішня ціна Typus (TYPUS)

Поточна ціна Typus (TYPUS) сьогодні становить 0.04996071 USD з ринковою капіталізацією $ 9.99M USD. Ціна TYPUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Typus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72K USD

- зміна ціни Typus протягом дня — +2.74%

- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD

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