Сьогоднішня ціна Tygr

Поточна ціна Tygr (TYGR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 23.09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TYGR до USD становить $ 0 за TYGR.

Tygr наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 642,270, з циркуляційною пропозицією у 916.55M TYGR. Протягом останніх 24 годин TYGR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00375075, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TYGR змінився на +3.49% за останню годину та на +2.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 327.60K.

Ринкова інформація щодо Tygr (TYGR)

Ринкова капіталізація $ 642.27K$ 642.27K $ 642.27K Обсяг (за 24 год) $ 327.60K$ 327.60K $ 327.60K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 700.75K$ 700.75K $ 700.75K Циркуляційне постачання 916.55M 916.55M 916.55M Загальна пропозиція 916,549,400.9603064 916,549,400.9603064 916,549,400.9603064

Поточна ринкова капіталізація Tygr — $ 642.27K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 327.60K. Циркуляційна пропозиція TYGR — 916.55M, зі загальною пропозицією 916549400.9603064. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 700.75K.