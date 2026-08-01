Сьогоднішня ціна Trillions

Поточна ціна Trillions (TRILLIONS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRILLIONS до USD становить $ 0 за TRILLIONS.

Trillions наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 385 834, з циркуляційною пропозицією у 1,00B TRILLIONS. Протягом останніх 24 годин TRILLIONS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04492667, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRILLIONS змінився на +0,75% за останню годину та на -9,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,02K.

Ринкова інформація щодо Trillions (TRILLIONS)

Ринкова капіталізація $ 385,83K$ 385,83K $ 385,83K Обсяг (за 24 год) $ 1,02K$ 1,02K $ 1,02K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 385,83K$ 385,83K $ 385,83K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Trillions — $ 385,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,02K. Циркуляційна пропозиція TRILLIONS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 385,83K.