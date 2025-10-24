Інформація щодо ціни TriasLab (TRIAS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,812273 $ 0,812273 $ 0,812273 Мін. за 24 год $ 0,899954 $ 0,899954 $ 0,899954 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,812273$ 0,812273 $ 0,812273 Макс. за 24 год $ 0,899954$ 0,899954 $ 0,899954 Рекордний максимум $ 31,7$ 31,7 $ 31,7 Найнижча ціна $ 0,631485$ 0,631485 $ 0,631485 Зміна ціни (за 1 год) -0,36% Зміна ціни (1 дн.) -5,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,51%

Актуальна ціна TriasLab (TRIAS) становить $0,844438. За останні 24 години TRIAS торгувався між мінімумом у $ 0,812273 і максимумом у $ 0,899954, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRIAS становить $ 31,7, тоді як його історичний мінімум — $ 0,631485.

Що стосується короткострокових результатів, то TRIAS змінився на -0,36% за останню годину, -5,97% за 24 години та на -9,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TriasLab (TRIAS)

Ринкова капіталізація $ 8,45M$ 8,45M $ 8,45M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,45M$ 8,45M $ 8,45M Циркуляційне постачання 10,00M 10,00M 10,00M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TriasLab — $ 8,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRIAS — 10,00M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,45M.