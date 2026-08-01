Скільки коштує Treecle зараз?

Treecle зараз торгуються по ціні ₴0.0463418041850625600000, з рухом ціни 7.49% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься TRCL сьогодні?

TRCL продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Kaia Ecosystem.

Наскільки популярний Treecle сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають TRCL.

Що відрізняє Treecle від інших криптоактивів?

Як частина категорії Kaia Ecosystem та створений на мережі --, TRCL пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки TRCL існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 996547634.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Treecle за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴13.22615304632923200000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.