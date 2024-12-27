Сьогоднішня ціна Tokenomy (TEN)

Поточна ціна Tokenomy (TEN) сьогодні становить 0.01982941 USD з ринковою капіталізацією $ 2.29M USD. Ціна TEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tokenomy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.83K USD

- зміна ціни Tokenomy протягом дня — +3.09%

- циркуляційна пропозиція – 115.50M USD

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