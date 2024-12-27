Ціна Toby ToadGod (TOBY)
Поточна ціна Toby ToadGod (TOBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.83M USD. Ціна TOBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Toby ToadGod:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни Toby ToadGod протягом дня — +1.89%
- циркуляційна пропозиція – 377.99T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Toby ToadGod до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Toby ToadGod до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Toby ToadGod до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Toby ToadGod до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.89%
|30 днів
|$ 0
|-15.31%
|60 днів
|$ 0
|+3.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Toby ToadGod: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.72%
+1.89%
-11.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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