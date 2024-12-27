Сьогоднішня ціна Toby ToadGod (TOBY)

Поточна ціна Toby ToadGod (TOBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.83M USD. Ціна TOBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Toby ToadGod:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD

- зміна ціни Toby ToadGod протягом дня — +1.89%

- циркуляційна пропозиція – 377.99T USD

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